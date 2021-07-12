預約逾6成！打莫德納要等第四輪　莊人祥透露：8／9前會有一批到貨

▲新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

疫苗預約接種平台今（12）日截止登記，選擇莫德納者超過6成，不過7月16日起首輪開打後，基本上未來3周都只會提供AZ。指揮中心發言人莊人祥表示，目前還剩下115萬劑莫德納，會盡量在週五前打完，8月9日開放第四輪施打前，有望再有一批莫德納到貨，屆時有望會釋出供預約者接種。

疫苗意願登記平台持續累積民眾預約中，中央流行疫情指揮中心今表示，截至今天下午1點，總共有272萬3608人登記，其中60.84%都選擇莫德納，AZ和莫德納都可以有36.47%，只選擇AZ的有7萬3152人，而在7/11宣布之後，重新選擇AZ的增加為13萬7629人。

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▲板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

疫苗意願登記50歲以上無特別年齡限制，也有超過百歲民眾登記，包含第九類18歲以上都可到平台進行意願登記，而這梯次意願登記時程也會加速，主要因為新來的AZ疫苗量足夠。

陳時中說，65歲以上的人口，基本上打的速度非常快，所以未來三週基本上都會提供AZ，當然也會跟疫苗不同時序、廠牌做些調整，目前計畫是以供貨能掌握的AZ為主。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納疫苗會保留一定劑量給包括醫護人員、機組員與孕婦在內等三大類族群施打第二劑，間隔至少28天，其餘類別待10至12週後才能打第二劑，間距會依照疫苗供貨情形滾動式調整，且仍不能混打。

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