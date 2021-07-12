疫情重創民進黨　國民黨：中間選民態度成關鍵

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣民意基金會12日發布最新民調，有28.2％台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨，民進黨認同者3個月內流失15％。藍營熟悉民調人士也以「防疫表現」、「政治人物滿意度」以及「政黨支持度」3大指標觀察，發現國民黨與民進黨政黨支持度長期穩定，疫情期間執政黨的表現令人不滿，特別是無政黨傾向選民的態度已經出現明顯的轉變。

根據政大選研之友6月初調查數據，在「封閉式樣本」中，民進黨支持度26.1%、國民黨22.7%、民眾黨14.7%；在「開放式樣本」中，民進黨支持度25.8%、國民黨23.6%、民眾黨9.3%。數據顯示，國民黨與民進黨的差距為誤差範圍內，而民眾黨的支持度約為兩大政黨的一半。

在TVBS滾動式調查中，以6月數據為例，民進黨20%、國民黨19%，顯示國民黨與民進黨的差距為1-3%內，民眾黨政黨支持度，近期因為台北市長柯文哲媒體曝光而有所提升，但仍為兩大政黨的一半。

對於藍綠支持度長期穩定，藍營分析，2020年1月大選的政黨票，藍綠得票率就是33%與33%，當時國民黨正處於大逆風，蔡英文則是以817萬票大幅勝出，以目前的政治環境，國民黨的政黨支持度沒有任何理由比2020總統大選時還低；而民眾黨當時的得票率即為11%，現在11%的政黨支持度，就是接近2020政黨票的比例。

藍營並點出，民眾黨近期從5%躍升為11%，更能證明，大部分躍升的支持度來源是「過去躲在『未表態選民』中的民眾黨支持者」，現在願意表態了。

為什麼防疫問題政黨間攻防如此劇烈，藍綠政黨支持度卻沒有明顯的波動，藍營表示，非選舉期間，所有的民調都顯示，台灣有一半上下的民眾都表示，自己沒有政黨傾向，而表態的另外一半民眾，都是對於政治比較熱衷，或是對於政黨有偏好的民眾。

藍營認為，這群對於政治熱衷有偏好的選民，並不會因為民進黨表現不好，就改為支持國民黨，反而會因為個人的政黨支持傾向，當民進黨找防疫不力的脫罪理由，而在投票行為上，不論民進黨做的再爛，他們仍然會投給民進黨，國民黨的支持者反之亦然。

不過，藍營也指出，從坊間民調中心的數據顯示，民眾對於政府防疫不力，以及執政黨的表現已經非常不滿，特別是無政黨傾向選民的態度已經出現明顯轉變。