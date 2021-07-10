網整理民進黨疫情爭議遭刪　Dcard理由「疑被查水表」...國民黨氣炸

▲警專女同學用PPT做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行。（圖／翻攝自Facebook／低卡要不要管管網軍）

記者蘇晏男／台北報導

網路論壇「Dcard」有名警專女同學用PPT做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行，不料文章近日卻遭官方下架，帳號也遭停權，理由則是「經由事件當事人提出申訴，經審查團隊確認後而刪除」，不過原文中只提到包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人。對此，國民黨立院黨團批評，蔡政府居然對學生查水表，人前說的一口好民主，人後幹的全部反民主，一句話：噁心。

該文原PO在9日透過臉書「低卡要不要管管網軍啊」發文，表示她是警專姐，就是做懶人包圖文的警專姐，但文章被檢舉掉了，且帳號也被停權。接著，有男網友在Dcard分享該篇臉書文，指出警專姐用PPT做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行，結果過了一天竟被Dcard下架，甚至停權。

另名男網友則在底下留言，說出警專姐文章被下架原因。他表示，Dcard官方回覆他，說某當事人覺得這些新聞報導影響他們的名譽，故填寫資料申訴，Dcard確認申訴「資料無誤」，開會決定刪除此文。

該男網友表示，所以填寫資料的到底是誰啊，這麼大咖，讓Dcard冒著被罵的風險刪掉這篇文，這篇文章當事人包含蔡英文、蘇貞昌、衛福部長陳時中、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良、指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎。

他也附上Dcard回覆截圖，上面寫著，「承如先前所說明，該文章並非違反站規而被刪除，而是經由事件當事人提出申訴，經審查團隊確認後而刪除」。

▲Dcard官方回應。（圖／翻攝自Dcard）

對此，國民黨立法院黨團10日晚間在臉書批評，「蔡政府噁心」，一位勇敢的警專姐整理防疫期間政府爭議言行，居然被檢舉下架、發文帳號被停權，正當政府陸續被國際媒體，認證防疫能力全球倒數之際，防疫無能的政府要員高官們，不思如何把防疫破洞補起來，卻忙著讓監督防疫的聲音消失。

國民黨團表示，5年來關媒體、打壓在野黨、整肅異己，現在居然把黑手伸向「學生」，開始對「學生查水表」。

針對Dcard的官方聲明，國民黨團說， 蔡英文、蘇貞昌、陳時中、林右昌、顏若芳、石崇良哪個不是大權在握？哪個不是權傾一時？欺負學姐只敢偷偷來，敢檢舉就要公開勇敢的站出來，不要人前說的一口好民主，人後幹的全部反民主，一句話：噁心。

國民黨團還撂狠話，「敬告內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、警專校長鍾國文，如果你敢秋後算帳警專姐，立法院國民黨團找你們算帳」。

▼警專女同學用PPT做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行。（圖／翻攝自Facebook／低卡要不要管管網軍）