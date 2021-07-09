陸委會指「疫苗統戰」　國台辦：民進黨政治防疫，應向民眾謝罪

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳、柯沛辰／綜合報導

陸委會指中共操作「疫情統戰」，企圖營造台灣民眾對政府的不信任感。對此，國台辦發言人朱鳳蓮9日回應，陸方一直表示願意提供疫苗，也支持上海復星以BNT疫苗服務台灣民眾，反觀民進黨當局操弄政治疫情，導致台灣「疫苗荒」、700多人病亡，應向台灣民眾謝罪。

陸委會日前委託學界分析「中共對台灣疫情之言論及作為」，指中共對台「疫苗統戰」策略重點不是要讓台灣接受中國製疫苗，而是要營造台灣民眾對政府防疫的不信任感，以及阻撓台灣向國際藥廠直接採購。

陸委會引述報告指出，中共目的是讓台灣陷入疫苗荒，並引起社會大眾的不滿，逼迫政府不得不向中國求援，以北京名義向國際社會採購再捐贈給台灣，達到「矮化台灣」及「中國協助」雙重效果，這也符合中共過去對台「軟硬兼施」的特性。

國台辦發言人朱鳳蓮9日回應，陸委會有關言論完全是罔顧事實、顛倒黑白。新冠肺炎疫情發生以來，陸方在疫情防控、疫苗接種等方面，對在陸台胞一視同仁、同等對待。台灣5月疫情爆發後，陸方第一時間就表示願意盡最大努力幫助，包括提供被世衛組織認可的大陸疫苗，並支持上海復星醫藥集團參與研發、獨家代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。

朱鳳蓮表示，民進黨當局自疫情爆發以來，就從一黨私利出發，漠視台灣民眾生命健康福祉，頑固堅持「反中仇中」的「政治防疫」立場，百般誣蔑抹黑大陸善意，以種種藉口阻止大陸疫苗輸台，對一些縣市、民間機構和企業與上海復星醫藥集團依照商業規則購疫苗設置諸多政治障礙。

朱鳳蓮指出，凡與大陸有關的包括疫苗在內的所有防疫措施，民進黨當局一概拒絕，無視人民生命健康。事實證明，讓台灣陷入「疫苗荒」的恰恰是民進黨當局，利用「病毒疫情」操弄「政治疫情」的，也是民進黨當局，造成迄今近14000人染病、700多人病亡的禍首更是民進黨當局。

朱鳳蓮強調，天作孽猶可違，自作孽不可活。奉勸民進黨當局，靠行騙掩飾不了自己的無德失能，靠甩鍋大陸欺騙不了台灣民眾，還是老老實實地面對自身的種種卑劣行徑給人民生命健康帶來的傷害，以向廣大合灣民眾謝罪。