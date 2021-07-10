藍正妹發言人曝台美危機　「美國不支持台獨」民進黨請面對現實

▲國民黨發言人洪于茜表示，美國不支持台獨，民進黨請勿再暗渡。（示意圖／路透社）



記者蔡文鈴／台北報導

前國安會秘書長邱義仁拋出「不能台獨說」之後，美國白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）於美東時間6日表示，「美國不支持台獨」；外交部發言人歐江安隨後表示，「中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀」。對此，國民黨發言人洪于茜表示，美國拜登政府延續美國過去的立場，不支持台灣獨立，呼籲民進黨坦率面對當前國際現實，否則恐把外交的路越走越窄。

洪于茜表示，對於近期這一系列事件的發展，邱義仁和康貝爾發表談話的時間非常接近，而在歐江安做出「中華民國台灣」的回應後，卻又發生美方誤放我國旗的無心之過，這些事情看似巧合，卻已經顯現民進黨過去在兩岸關係與台美關係走偏鋒、炒短線的副作用，更讓其中潛在的信任危機浮上檯面。

洪于茜指出，從近期民進黨釋放的訊息來看，甚至前後矛盾。邱義仁才剛說「不能台獨」，美方也再次明確聲明了不支持台獨，外交部的回應卻馬上在中華民國的國號中夾帶台灣，等同暗示台灣是主權國家。邱義仁在民進黨內有多大代表性是其次，畢竟他並不具有官方身分，而外交部的身分，卻是代表了政府的正式立場，更應該謹慎發言。

洪于茜說，民進黨現在是中華民國的執政黨，而外交部身為中華民國之公務機關、歐江安身為中華民國之公務員，都應依憲施政，維護憲政秩序穩定，確保國格能夠彰顯。然而，民進黨黨綱至今仍然將「獨立建國」列為首要主張，和「台灣前途決議文」所稱「固然依目前憲法稱為中華民國」的陳述，都將中華民國置於前途不明的模糊地位。外交部的說法，基本上呼應了這種模糊的傾向，讓外界無所適從。不但持續侵蝕中華民國憲法下的政治基礎與社會共識、衝擊兩岸既有的政治對話基礎，更無法取信於美國等關心兩岸關係的友邦，也讓長期建立的信任逐漸走向瓦解危機。

洪于茜強調，美國拜登政府延續美國過去的立場，不支持台灣獨立，民進黨政府應正視背後所傳遞的強烈政治訊號，必須精確判讀美國和大陸關係的複雜性，避免一廂情願式的戰略誤判；如果維持炒短線的思維與外交操作，恐會把外交的路越走越窄。

洪于茜呼籲民進黨政府，誠實面對國人，清楚解釋政府的立場，同時也要坦率面對當前國際現實，方可以務實態度進行兩岸及對美外交工作。而外交部，則應依憲行事、積極維護自身角色。不論是對美或對陸關係，政府不應讓外交人員陷入違憲困境，唯有維護憲政秩序穩定、對外彰顯國格，才是對中華民國外交最好的出路。

▼國民黨發言人洪于茜。（資料照／記者林敬旻攝）

