疫情打亂黨魁轉戰！「韓國瑜可能看到這點」　出招測復出水溫

▲前高雄市長韓國瑜近來積極投入公益活動，臉書上也時常評論時事，似乎有意轉換形象、為繼續從政鋪路。



圖文／鏡週刊

原定在7月底舉辦的國民黨主席選舉，因疫情暫緩。本刊調查，近來國民黨在防疫政策的攻防表現未獲民眾肯定，反觀新北市長侯友宜因防疫有成，聲勢不斷上揚，頗有接棒大位的姿態浮現；但另一方面，在黨內聲望也相當高的前高雄市長韓國瑜，近來積極投入公益活動，也引發黨內各路人馬高度關注，推測韓仍未放棄從政之路。

知情人士透露，韓國瑜日前雖已對私下對前來勸進參選黨魁的友人，表達不會參選黨主席，但在中常會5月中拍板暫緩主席選舉前，一度對於此事十分關心，並曾詢問友人延後選舉的看法，似乎對下一步還有一絲想法。

該人士說，近來韓國瑜動作不斷，除了投入公益活動，捐贈防疫物資到偏鄉外，在臉書上也時常評論時事，或到各大藍營政治人物版上留言，不難看出有意轉換形象，提升正面聲量的意味，「疫情打亂了選局，現在無論是江啟臣或朱立倫，都沒有一定穩贏的趨勢，韓國瑜可能看到了這點，推測態度也出現了變化。」

一位挺江人士坦言，因疫情打亂所有人的競選節奏，無論是原本要在5月宣布參選的前新北市長朱立倫，如今在疫情之下苦無舞台，或是原先盼藉公投拉抬連任聲勢的主席江啟臣，也因中選會宣布延後公投到年底，形同「公投與黨魁選舉脫鉤」，都難以發揮實力。

「黨魁選戰目前難以看出勝負，疫情讓選局又重新洗牌。」該人士指表示，目前黨中央初步規劃，可能會在9月進行黨魁改選，或最晚不會拖過10月，以免影響後續縣市長提名布局，「但如果韓國瑜又要來參選，那應該（主席選舉）要趕緊速戰速決。」



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