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台灣爆首例「黃喉貂」感染狂犬病！　專家籲遵守二不一要原則

▲ 知本溪流域生態資源豐碩，可愛黃喉貂現蹤跡。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲我國爆首例黃喉貂確診感染狂犬病。（示意圖／記者楊鈞典翻攝）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（30日）晚表示，接獲家畜衛生試驗所通知，我國1例黃喉貂確診感染狂犬病，該病例是在6月11日經台東林區管理處於錦屏林道，發現1隻虛弱且疑似具神經症狀之野生黃喉貂，送野灣野生動物保育協會醫療後仍傷重不治，後經家畜衛生試驗所確診感染狂犬病，本病例為國內第1例黃喉貂感染狂犬病案例。

防檢局指出，所幸該案例並無人員遭咬傷，已請台東縣動物防疫所加強轄內動物巡視及疫情調查，並呼籲民眾如發現任何死亡或受傷之野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

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防檢局進一步說明，自102年迄今（110）年5月31日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有11,407件，其中856例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬及9例白鼻心確診感染狂犬病，累計案例發生地區為9縣市88鄉鎮。經查今年度至5月31日止共檢測358件，其中11例鼬獾確診感染狂犬病，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。

防檢局呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地鄉（鎮、市、區）公所或動物防疫機關處置。

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