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男友劈腿「用手機2習慣」洩警訊！　網卻戰翻：尊重隱私好嗎

@its_shanaynay

if he takes his phone off the aux to pump gas, it’s time to work on yourself, sis ##cheater ##signs ##hescheatingonyou ##fyp

original sound - cyberangel

記者吳美依／綜合報導

外國女網友夏安（Shyanne）表示，如果另一半必須放下手機時，習慣把螢幕朝下放置，或者根本「機不離身」，可能就是劈腿徵兆。但是，此影片上傳至TikTok後，卻引發網友2派論戰，有些人認為此舉非常可疑，也有人大喊冤枉，「這叫作個人隱私好嗎？」

影片中，一名男子準備停車加油，下車前卻不忘把手機翻過來、螢幕朝下。此時，被獨留在車上的女友就無法一眼看到男友的手機通知。接下來，他又折回車上，把手機從充電器上拔下來，儘管只是加油的幾分鐘時間，也堅持把手機帶著身上。

夏安直言，這些行為實在非常「奇怪」，「姐妹，如果他把手機從充電器上拔掉，只是為了安心去加油，妳就真的該好好改造自己了」。

▲▼國外女網友透露「男友劈腿」的用手機習慣。（圖／翻攝TikTok@its_shanaynay）

▲夏安指出，男友用手機的習慣，可能洩漏劈腿跡象。（圖／翻攝TikTok@its_shanaynay）

贊同的網友表示，「難道他們都不知道女孩會注意這些東西嗎？」，也有不少人分享自己的經驗，「不，我的前任只會關掉所有通知，並且啟動手機密碼」、「我有一個前任想要登入我的所有社群媒體，我卻不能碰他的手機。女孩們，這是不對的」。

儘管如此，另一群人卻有不同看法，「我一直都把手機正面朝下放，但我沒有劈腿啊！」也有一名女性網友指出，她的男友毫不猶豫說出手機密碼，如果被要求的話，也願意當場點開所有app與資料夾讓自己瀏覽，「但大多數人喜歡享有隱私，並且希望妳們信任他們」。

夏安事後回應，她也同意隱私與信任非常重要，但「有時候這些跡象是真的」。

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