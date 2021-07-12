高雄男報案「失蹤妹在某大樓」　警意外揪出女通緝犯

▲警方協尋失蹤人口時意外查獲女竊盜通緝犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

日前高雄警方接獲一名王姓民眾報案，指出她的妹妹王姓女子為失蹤人口，疑似與友人居住在某大樓內，警方獲報前往查看，沒想到沒找到失蹤的女子，卻意外發現屋內有一對情侶，其中這名女子還是名竊盜通緝犯，立刻上銬逮捕帶回派出所偵訊。

苓雅分局成功路派出所於11日下午1點左右，接獲王姓民眾報案指出他的妹妹王姓女子為失蹤人口，疑似與朋友人住在自強路的某大樓內，希望警方能幫忙協尋。員警到場後敲門，隨即有一名女子回應，但來開門的卻是一名男子，他

還謊稱屋內並無其他人，卻遭警方戳破謊言，這時屋內女子才乖乖現身配合警方調查，沒想到卻意外發現女子並不是失蹤的王女，而是一名遭屏東地檢署發布的竊盜通緝犯，立刻上銬帶回偵辦。

▲曹姓男子為掩護高姓女友被警方發現，一度謊稱屋內只有他一人。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，原來這名女通緝犯為40歲的高姓女子，她與30歲的曹姓男子為情侶關係，一同承租大樓套房，他們坦承與失蹤的王姓女子為朋友關係，但已經有很長時間沒有跟她聯繫過，根本就不清楚她的動向。警方訊後將王女解送屏東法院歸案。

王姓報案人向警方表示，妹妹在多年前就離家沒有訊息，早就為通報失蹤人口，但懷疑失蹤的妹妹可能與曹姓男子還有聯繫，才會報案請求警方協助來找人，沒想到沒找到失蹤的妹妹，反倒是讓警方意外查獲一名女通緝犯。

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