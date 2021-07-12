明微解封首日　雲林四鄉鎮夜市開場營運

▲建設處長李俊興（左）說，斗六人文、大埤、林內及崙背，都是在明天週二營業，縣府建設處、衛生局、警察局會派員同步前往查察防疫執行情形。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情三級警戒再延期至7月26日，明（13）日起各縣市部分微解封，雲林縣已有多個夜市提出防疫規劃書，縣府陸續同意備查，其中斗六市人文夜市、大埤夜市、林內夜市、崙背鄉夜市等4鄉鎮市明天開先鋒恢復營業，縣府將派建設處、衛生局、警察局分別前往查察防疫狀況。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，雲林縣共有25個流動夜市組織，雲林縣夜市並非同一地點每日都有，而是各鄉鎮一週中僅一天或兩天。目前由各管理單位提出相關營運防疫計畫，在縣府審核通過後才可恢復營業。

建設處長李俊興說，先前有斗六人文夜市、大埤夜市、北港同仁夜市、西螺東南觀光夜市、林內夜市、莿桐夜市、崙背夜市及麥寮泰安宮夜市等8個提出申請，縣府都已同意備查；另虎尾夜市、斗六成功夜市及斗南夜市也在今天提出申請。而其中斗六人文、大埤、林內及崙背，都是在明天週二營業，縣府建設處、衛生局、警察局會派員同步前往查察防疫執行情形。

雲林縣長張麗善表示，業者提出營業計畫不只攤商分流，還有人流管制、進出口管制，包括量體溫、手部清消、戴口罩、實聯制，希望民眾也能全力配合，讓生計與防疫兼顧。除了嚴禁試吃、內用、邊走邊吃外，在人流控管方面，縣府採取比中央嚴格規範，即4平方公尺1人，可以確保防疫安全距離。

虎尾夜市管委會代表陳明聖表示，攤商至今已2個月沒做生意，縣府規範比其他縣市嚴格，彈珠枱、娃娃機及套圈圈等易群聚的娛樂性質攤位均不能擺設，而攤商也要減半以留更多空間給民眾，營業當天夜市管委會也將會增加2、3倍人力在進出口管制，主要須在人流的部分加強戒備。

▲縣長張麗善推出四項雲林夜市新文化。（圖／記者蔡佩旻攝）





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