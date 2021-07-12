不讓廢棄口罩成為最常見的風景　台東縣環保局：最重罰6千元

▲口罩遭民眾隨意丟棄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍未平息，隨身配戴口罩已是民眾外出標準配備，台東縣２處離島偶有出現口罩隨意丟棄現象造成環境髒亂，造成離島清潔人員工作負擔，台東環保局呼籲民眾將使用後的廢棄口罩，請妥善丟入一般垃圾桶，維護離島環境也做好防疫措施，也呼籲民眾亂丟口罩最重可開罰6,000元。

台東縣府表示，戴口罩可有效防止肺炎病毒藉由飛沫進入呼吸道，民眾配戴口罩做好防疫是保護自己，但隨意丟棄廢棄口罩，不但可能會造成病菌到處散播，成為防疫上死角，也容易形成海洋廢棄物，不僅危害環境，也造成海洋生態的破壞，導致海洋生物因口罩纏繞或誤食死亡，呼籲民眾請勿隨意丟棄口罩和垃圾，維護離島環境也同時守護海洋生態。

環保局指出，疫情期間２處離島清掃人員皆持續維護離島環境，工作相當辛苦，民眾在做好防疫措施時，民眾更應發揮公德心，請勿因貪圖方便而隨地棄置口罩，使用過後的口罩，可使用酒精或消毒劑噴灑廢口罩後再丟入垃圾桶，減少海洋廢棄物的產生，給海洋生物一個無害的環境，也呼籲民眾，經查獲亂丟口罩情形者，最重可開罰6,000元，為遏阻此一違法行為，請民眾勇於檢舉，環保陳情專線0800-066666。

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