一張圖看1000萬劑BNT24天到手　蘇貞昌發聲感謝台積電、鴻海

▲一張圖看1000萬劑BNT24天到手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌，點圖可放大）

記者黃巈禾／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購合計1000萬劑BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，最快9月出貨。對於外傳BNT疫苗採購的程序卡在政府，行政院長蘇貞昌在臉書貼出一張流程圖，從6月18日行政院宣布成立專案到7月11日完成簽署程序，他感謝台積電和永齡基金會的善心義舉。

蘇貞昌今（12）日在臉書表示，行政院6月18日宣布成立專案，由台積電、永齡基金會向原廠洽購共1000萬劑BNT疫苗捐贈政府，他指派政務委員羅秉成全程協助、掌握進度，現在終於確認，會以「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」的模式，由兩民間單位全部無償捐贈、並交由中央統籌運用。

蘇貞昌指出，昨天下午， BNT已經完成簽署、 CDC同仁也加班趕緊連夜完成捐贈契約簽署的程序，完成相關法定程序後，他要求有關單位立即進行疫苗交貨、施打規劃的後續準備，務必讓這批疫苗安全順利到貨，儘早為國人提供保護。

最後，蘇貞昌強調，要代表政府，感謝台積電、永齡基金會的善心義舉，在全民遭受疫情威脅時慷慨解囊、大力協助取得國人急需的防疫物資、也感謝行政團隊同仁的辛勞。