屌打冰淇淋！她見超商「99元隱藏餅乾」　內行秒嗑1串：以前沒單賣

▲甜筒一串99元再送一支霜淇淋！（圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

網搜小組／劉維榛報導

對不少吃貨來說，吃甜筒餅乾更勝吃冰淇淋！一名女網友驚呼，超商也賣起甜筒，一串99元還多贈一支霜淇淋，由於並非每家門市都有販售，根本是隱藏版甜點。文章引發暴動，甜點控也大方分享如何吃，「買一串小美冰淇淋，然後回家把餅乾壓碎灑上去，不然就是餅乾壓碎，霜淇淋直接沾著餅乾碎吃！」

一名女網友在臉書《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》表示，昨（6）日去超商買東西時，意外驚見熟食區，擺了一箱脆皮甜筒，一串約17個售價99元，當下原PO也心動拿了一串結帳，店員還附送一杯霜淇淋，CP值瞬間爆表。

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好康文分享後，引發4千多名網友狂讚，「媽呀！我也想要我愛吃甜筒勝過冰淇淋」、「可以自己買整桶冰淇淋在家做」、「我已經在想放馬鈴薯沙拉」、「泡牛奶當麥片吃就可以了」、「自己買冰淇淋， 把這餅乾壓碎加進去超好吃」、「 除了冰淇淋，鹹食可以裝沙拉，涼麵或是甜點壓碎灑在冰淇淋上或是甜湯上面，也可以加在手工巧克力裡面增加口感」、「之前小孩超愛吃的，還問過有沒有單賣」。

▲內行人必吃零食！（圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）



由於並非每一家門市都有販售，有內行解釋，「不是每一家店都有賣（甜筒）」、「我猜是訂貨點錯數量，又有保存期限的問題」、「現在疫情不用餅乾，只能用杯子的庫存吧」，而原PO也回應「是的！」就怕甜筒容易軟掉，該如何保存？有內行網友分享，「店員說用密封夾或者裝到密封盒裡就可以囉」。