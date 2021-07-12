「全台逆時中！眾叛親離」　他點出2問題：指揮危機

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

「全台逆時中！指揮危機！」資深媒體人黃暐瀚今天（12日）表示，一個政策訂出來，全台灣有22分之21、超過95%的縣市不跟進，「這個指揮中心還有指揮之名？指揮之實嗎？」他也認為，這件事凸顯了兩個問題。

黃暐瀚在臉書說，7月13日就是開放餐廳內用「微解封」的日子了，不料，這個「指引」只引了澎湖，全台22縣市有21縣市「不依循」，不只雙北，不只台中，連民進黨執政的桃園、台南、高雄、屏東，都一一宣布「不跟進」，指揮中心「令」不出部，已然出現「指揮危機」。

黃暐瀚認為，這件事凸顯了兩個問題，第一，指揮中心做決定之前，並未跟地方政府「討論」，沒有討論，何來知道地方意見？在不知道地方意見之前，逕自訂定「政策」、宣布「結果」。

▼台灣本島19縣市、以及外島的連江縣、金門縣全禁止餐廳內用。（圖／記者李毓康攝）



黃暐瀚指出，第二，過去一年半，指揮中心「指揮各地」，高高在上，不用詢問，也不必問，總之，就照中央說的去做就對了；然，這段時間以來，舉凡疫苗採購、檢測篩檢到醫療藥劑（單株抗體），指揮中心非但沒有超前部署，還常常跟著雙北後頭「補更正」，民眾對指揮中心的「信賴度」，已不如前。

黃暐瀚表示，於是，一個沒有跟地方討論的「微解封」政策，自己想，自己訂，自己公布，搞到全台各地「眾叛親離」；不只雙北、台中這些非民進黨執政縣市不跟進，連民進黨自己執政的桃園、台南、高雄、屏東，也都因為地方民意的強烈反彈，紛紛低調不跟進。

黃暐瀚寫道，一個政策訂出來，全台灣有22分之21、超過95%的縣市不跟進，「這個指揮中心，還有指揮之名？指揮之實嗎？全台逆時中！這是不可小覷的『指揮危機』！」