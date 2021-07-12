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他質疑郭董1000萬劑疫苗「買貴了」　鄉民噓一排：又沒出錢關你X事

▲▼施打莫德納疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲郭董捐贈1000萬劑BNT疫苗。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者黃可昀／綜合報導

台積電、鴻海、永齡基金會與上海復星簽約，為台灣購入1000萬劑BNT疫苗，外界讚嘆郭台銘的同時，也有人注意到，以每劑30美元（約新台幣839元）的價格買入「是不是買貴了？」結果PTT貼文一出，隨即引來網友們噓聲，認為原PO的質疑太過多餘。

原PO在PTT表示，郭台銘以每劑30美元的價格購入1000萬劑BNT疫苗，相當於花了台幣83億9000萬，他印象中BNT疫苗之前沒這麼貴，蒐集網路資料發現，之前一劑落在台幣500至600元，郭台銘卻買了800多元，「如今疫苗買到了，但價格卻整整高出了50%，這一千萬劑BNT疫苗是不是買貴了呢？」

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▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲這次1000萬劑疫苗由台積電、鴻海以及永齡基金會共同捐贈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

底下留言整排都是噓聲，因為台積電、鴻海買疫苗花的並不是人民納稅錢，而是企業自掏腰包購入，原PO應該要感到知足，「你打便宜的就好，貴的留給其他人」、「又不是你出錢」、「又不是花納稅錢，關你屁事」、「為什麼說要開放企業買就是這樣，別再嘴多貴」、「你管人家基金會花多少錢？ 它是民間不是政府」、「你要到貨快，勢必要高於市價，這很合理」、「別人吃麵你在旁邊喊燙」。

據了解，這次1000萬劑的BNT疫苗，其中500萬劑由台積電捐贈，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元，受贈對象是衛福部疾管署；另外500萬劑由鴻海與永齡基金會共同捐贈，同樣金額不超過等值約美金1億7500萬元，受贈對象為衛福部疾管署。台積電與鴻海均指出，這次捐贈是基於重大天災的急難救助金，屬於公益性質，將提報公司董事會追認。

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