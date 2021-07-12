這2人都發功過！醫拜託「他」去催貨：這1000萬劑BNT就看你的

▲根據疾管署最新統計，目前台灣疫苗施打率達13.98%。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

對於1000萬劑BNT疫苗，萬芳醫院精神科醫師潘建志今天（12日）表示，買疫苗不是問題，疫苗能多快飛進台灣才是問題，再接下來就要拜託駐德代表謝志偉去催貨了，「這1000萬劑再進來，大家的心就安了。」

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台積電、鴻海（永齡基金會）透過裕利公司，向上海復星醫藥採購1000萬劑BNT疫苗，兩家公司今發布的重大訊息顯示，台積電這次預估支出金額約達49.22億元，鴻海與永齡基金會同樣預估支出49.22億元，雙方合計捐贈這批疫苗的支出將近百億元。

▼台灣力拚疫苗覆蓋率。（圖／記者湯興漢攝）



BNT首席執行官吳沙忻（Ugur Sahin）今也指出，「我們很高興看到復星醫藥與BioNTech共同研發的疫苗，能為台灣疫情防控發揮積極作用。我們將與合作夥伴緊密合作，早日為台灣提供安全有效的疫苗，維護台灣同胞的生命健康，幫助他們的生活早日回到正軌。由歐洲工廠生產的新冠疫苗，同時，我們將持續評估該疫苗應對新增新冠病毒變異毒株的效果。」

對於台灣採購1000萬劑BNT疫苗，潘建志在臉書說，現在唯一的問題就是什麼時候進貨，買疫苗不是問題，疫苗能多快飛進台灣才是問題，接下來就要拜託謝志偉大使去催貨了，「謝大使加油，謝長廷大使和蕭美琴大使都發功過，再來就看你的。這1000萬劑再進來，大家的心就安了。」

▼外送員施打疫苗。（圖／東森新聞）



▼駐德代表謝志偉。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

