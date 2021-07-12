打疫苗要遠離心臟？醫駁斥「別去揉就好」：脫褲子打屁股先不要

▲疫苗注射在手臂上，並不會對人體造成影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠疫苗開打後，網路上流傳各種緩解疫苗副作用的方法，還有專業人士表示，打莫德納疫苗時要遠離心臟，否則會有心肌炎的可能，最好是打屁股或大腿，對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」駁斥，「真的不是這樣啦」，注射後不要去揉，讓身體慢慢產生免疫反應即可，跟注射位置沒有關係。

由醫護組成的粉專「MedPartner美的好朋友」昨（11）緊急發文，「已吐血，請分享趕快終止新謠言」，這種肌肉型注射的疫苗，基本上注射完後不要去揉，讓身體慢慢產生免疫反應就可以，「跟什麼注射位置離心臟遠不遠沒什麼差別」，如果要打在肌肉上，手臂、大腿、屁股基本上都沒有不行，但打在手臂是最簡單快速的方法。

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粉專指出，擔心有人看到該消息，會堅持要脫褲子打疫苗，「不要再增加醫護困擾了好嗎？如果明天一堆人堅持脫褲子打疫苗，應該會上國際新聞吧，拜託先不要」，希望不要有刁民跑去大型接種站，堅持要設立打屁股專區，或者是當場脫褲子，要醫生打你屁股。

▲粉專闢謠。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner美的好朋友）

貼文一出，網友們直呼太扯了，「褲子脫了，醫生的臉也綠了」、「一場肺炎，一堆人都變專家了」、「腳的大拇指最遠啦，你末梢神經要扛的住啊」、「到時候上國際新聞，我真的不敢說我是台灣人」、「最近已經太多造謠的，該罰了吧，拜託」

其中，也有醫護無奈表示，「我今天在成大醫院支援打疫苗的時候，已經聽到有人問這個問題了，有夠傻眼」、「難怪我去支援時一堆人要求打右手 說要遠離心臟，可以用用腦子嗎？」