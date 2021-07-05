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巨乳網紅「1神招」抓包男友偷吃　200萬人狂敲碗後續！揭超渣結局

▲▼美國一名網紅用1招抓包男友在外偷吃。（圖／翻攝自TikTok／@gabby_marcellus）

▲美國一名網紅用1招抓包男友在外偷吃。（圖／翻攝自TikTok／@gabby_marcellus，下同）

記者張寧倢／編譯

男女交往時最怕遇到花心對象，卻不自知。國外一名擁有超過13萬粉絲追蹤的TikTok網紅蓋比（Gabby）日前就在影片中分享自身經驗，她利用網路社群Instagram的「黑名單」功能，意外抓包男友在外面偷吃，但由於網友敲碗後續發展，蓋比又透過影片揭露超展開的結局。

▲▼美國一名網紅用1招抓包男友在外偷吃。（圖／翻攝自TikTok／@gabby_marcellus）

根據《太陽報》報導，蓋比在影片中表示，某天她心血來潮點進Instagram帳號的封鎖名單，卻在其中發現一名陌生的女子，她回想自己根本沒有封鎖過這個帳號，於是又點進陌生女子的好友名單，結果驚覺兩人的共同好友竟然就是自己的男友，這才揭開了男友劈腿的事實。這段影片上傳至今不到3個月，已經突破了210萬次觀看次數，許多網友在留言區瘋狂敲碗後續發展，「所以呢？你解除封鎖了嗎？跟那女生講了什麼？」

▲▼美國一名網紅用1招抓包男友在外偷吃。（圖／翻攝自TikTok／@gabby_marcellus）

因此，蓋比更新了另一段影片解釋稱，雖然早就發現男友出軌，但自己卻是拖了1年多才和他正式分手，因為當時蓋比從美國飛去英國與男友相聚6周時間，回國前4天發現他劈腿後雖然當面對質，但男友堅稱女子是單方面在追求他，更想要拆散他們，男友為了「保護蓋比」逼不得以才會這麼做，蓋比心軟地又給了男友一次機會，一年後，兩人訂了婚，然後蓋比發現男友竟再次偷吃。

許多網友看完不禁留言表示，「我要去檢查我IG上的封鎖名單了」、「我才不會去看什麼封ㄙ...（已經去看）」、「這就是直覺，它在潛意識裡面向我們發出尖叫」。

@gabby_marcellus

They get sneaky my friends. #cheating ex #blocked #exfiance #boyfriend #ex #hoesaintloyal #narktok #storytime #fypppppp #foryou

 original sound - gabrielle marcellus

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