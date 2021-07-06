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12星座男「狂劈腿原因」曝光！天蠍愛人與人連結、牡羊一時衝動

▲男子,腿,性愛,床,床單,睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家揭開12星座男「愛劈腿原因」。（圖／取自免費圖庫pexels）

編按：疫情期間，仍提醒大家應戴口罩、勤洗手保持社交距離，減少「人與人的連結」，以降低感染風險。

文／亞提米斯

這大概是大部份女生都很想知道的問題，為什麼男生總是不安份，不能夠乖乖守著一個女生就好，總是會想要劈腿或是想要再跟別的女生搞曖昧，如果是不愛了那為什麼不乾脆提分手，反而要腳踏兩條船搞偷吃的行為？這樣搞劈腿的原因究竟是什麼呢？是貪心？是好色？是求一時的刺激？還是有別的原因呢？跟著亞提米斯一起來看看某一些男生的陰暗面吧！

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請參考：太陽&金星星座

★牡羊男：

很多時候牡羊男是因為一時沒有想清楚、一時不小心被誘惑就沉下去，雖然常會想要快刀斬亂麻，但是過了一段時間後又容易聯絡上，牡羊男這樣斷斷續續保持著與外面的女生的關係，也就成了許多牡羊男劈腿的情況，或該說他們常常「一時衝動」吧！

★金牛男：

金牛男會劈腿往往有時候是一種貪心，一部份是自己送上門來的不吃白不吃，一部份是如果有機會多試試也不錯，當然不見得每個金牛男都是這麼貪心，但是不少金牛男會喜歡「擁有很多」的感覺，戀愛對象只要能擺平、多一點戀愛就多點幸福。

★雙子男：

有時候就是覺得想玩玩，雙子男對於外面的女生不見得認真，他們很有信心自己不會放太多真感情下去，所以有時候雙子男在外的劈腿對象更換速度有點快，也算是一種追求新的刺激，有時候只是想跟正妹玩玩，膩了就換下一個，有趣就好。

★巨蟹男：

有些巨蟹男會劈腿的原因只是因為外面的女生身材比較好，這類的巨蟹男不見得很肉慾，但是對於「女人的事業線」非常的看重；另外有一些巨蟹男會劈腿的原因是正宮女友太冷淡或是兩人間太疏離，巨蟹男需要被時時關心，只好向外發展。

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲獅子男抱著充實後宮的想法，越多越好。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

★獅子男：

當然是越多越好，有些獅子男就是抱持著集郵或充實後宮的想法，也有的獅子男就是想要達到「N人斬」的地步，因為戰績輝煌也是能夠拿出來炫耀一番、讓身邊兄弟羨慕的事，況且這一類獅子男多半覺得一個茶壺配很多茶杯是很正常的事。

★處女男：

交往之後女友當然就會變成不完美的那一個，有一些處女男無法忍受的毛病又講不聽時，如果又認識另一個比較完美的對象，那麼處女男是還滿容易淪陷，以張愛玲的名句來描述是很貼切的，「娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是『床前明月光』。」

★天秤男：

通常是互動很好、曖昧越來越深的情形會比較多，天秤男會劈腿的主因有時不是不愛現在這個情人，而是同時發現有另一個跟自己互動也很良好的對象，加上個性當中舉棋不定作祟，讓天秤男容易周旋在兩個女生之間。

★天蠍男：

有一部份就是性方面的慾望需要一個出口，這一類的天蠍男就比較走一夜情或常偷吃的路線，如果發現配合得不錯就可能變成固定往來對象，然而很多天蠍男他們也是很大男人主義的，多一些戰績也會讓天蠍男覺得自己能力很強，也算是滿足自我的成就感。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲射手男下半身有時會被獸性主導，也因此容易劈腿。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

★射手男：

有時候是合作、交朋友會談到一些人生目標和夢想，射手男會因為跟這個女生聊得很來而會有點情不自禁愛上，加上下半身有時候會被獸性主導，腿也就劈了出去；當然有些射手男只是覺得在外頭玩玩，這類的射手男換對象就比前一類快很多。

★摩羯男：

摩羯男其實是挺傳統的大男人，有個三妻四妾對於摩羯男而言也不是什麼錯事，多幾個紅粉知己本來就是很正常的事，摩羯座認定的正宮女友當然只會有一個，但如果有機會和別的對象發展感情關係，這類的摩羯男只要喜歡的話其實也來者不拒。

★水瓶男：

有些水瓶男劈腿只是想要完成他們收集的慾望，不見得是要去炫耀些什麼，但會讓這類的水瓶男有種滿足感。還有一些水瓶男是走「不拒絕路線」，他們不主動出擊、不過如果有對象主動對這類的水瓶男放電，他們也不會拒絕、順其自然發展，開心就好。

★雙魚男：

很喜歡體驗戀愛的氛圍，容易劈腿的雙魚男都有種天生「經常性發春」的體質，他們就是喜歡在愛來愛去的這種互動感，特別是跟正宮女友如果比較冷淡、這類的雙魚男就容易向外發展。還有，偷偷摸摸是更刺激的感覺，這類的雙魚男也很愛這種刺激感。

本文經授權轉自：亞提米斯

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