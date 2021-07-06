收理工男友生日禮！她開箱見「私密保養品」傻眼：他說很實用

▲女網友開箱理工男友送的生日禮物，讓她苦笑「我習慣了」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

一般人對「理工男」的印象是很聰明，但個性有點木頭。一名女網友即表示，男友是理工大木頭，交往了3年算是習慣了他的務實，但男友今年送她的生日禮物竟是「私密處保養品」，不僅事先拆封檢查過，甚至還寫分析報告給她該怎麼用，讓她真的是大傻眼！

一名女網友在Dcard以「男友送過最傻眼的生日禮物」為題發文，表示前幾個月因私密處不太舒服去就醫，也有跟男友提及此事，也因此那個月都沒有親密行為，接著適逢疫情爆發，兩人因此久未見面。上週末她生日，因為男友是務實派，所以她便先暗示對方「想要保養品類」的東西。沒想到她開箱男友寄來的禮物時，裡頭竟是「2罐私密處保養品」！

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她傻眼質問對方「這是什麼...」沒想到，木頭男友竟一本正經回道，「是保養品啊，你前幾個月不是感染嗎，送這個不好嗎？」她忍不住再問，怎麼會有拆封痕跡，男友回答，因為是網購產品他先拆封檢查，甚至還向醫生朋友詢問「該如何清潔護理女性私密處」，並像分析報告一樣，寫下長篇大論告訴原Po該怎樣用，最後還不忘提醒「很實用，你喜歡我可以多買給你」。

苦情女網友只能梗圖連發，「好…好喔」、「你還是說中文吧」、「我已經看破了」、「崩潰啊」、「哩麥鬧啊」。男友還摸不著頭緒說，好啦，會再買禮物補上，他先去工作debug了，但仍溫馨叮囑「不要浪費，這個也要用喔」。

▲女網友梗圖連發，直呼看破了。（圖／翻攝自Dcard）

她還補充道，「去年生日禮物是1T的硬碟喔，只因為我跟他說我筆電容量快不夠了。」讓她苦笑直呼，「跟理工男交往的日常，就是如此樸實而無華」。

不少網友看到文章後，笑回「我覺得滿貼心的，不會很傻眼耶」、「哈哈哈哈理工男友真的是實用派的」、「我覺得很棒啊，有為妳著想ㄟ」、「如果不是業配的話，妳男朋友很用心耶」、「其實男友看起來很愛你，但是不會表達」、「他是為你健康著想啊，如果是我收到我會蠻感動的」、「很實用啊，把妳身體狀況放心上…」。

▼網友們看到文章後，認為「超級用心，有把對方的身體狀況放心上」。（圖／翻攝自Dcard）