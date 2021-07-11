找到萬磁王了！他接種4天好奇一驗「可以吸5湯匙」　驚人實測片曝光

記者趙蔡州／採訪報導

馬來西亞日前傳出，有民眾在接種疫苗後，手臂竟然會產生磁力，可以吸附鐵製湯匙、刀叉。一名居住在高雄市的W男向《ETtoday新聞雲》透露，他7月7日接種莫德納疫苗，11日看見媒體報導「可以吸湯匙」，好奇之下就親自進行實驗，沒想到真的可以吸住湯匙。

W男透露，他7月7日接種莫德納疫苗後，手臂感覺有一點腫脹，不過外觀上幾乎看不出來，身體也沒有出現其他副作用，腫脹的情況也在10日消退，直到11日他看見朋友在討論，有關「打疫苗，手臂可以吸湯匙」的報導，就好奇親自試了一下，沒想到真的可以吸。

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▲最高紀錄一次吸了5支湯匙、叉子在手臂上。（圖／民眾提供）

影片可以看見，W男在家中測試，使用接種疫苗的手臂嘗試吸住湯匙，可以看見湯匙放上去後不用「特別擠壓」、手臂也沒有刻意往後傾，湯匙及叉子輕輕鬆鬆就可以掛上手臂，最高紀錄還一次吸了5支在手臂上。

這個現象讓他覺得非常有趣，對於《ETtoday新聞雲》詢問「會不會擔心是疫苗有什麼問題」、「未來會不會去醫院檢查」，他認為應該不會，畢竟身體感受不到有副作用，不過也會看指揮中心有什麼新說法或建議，再另做打算。

除了W男之外，其實新北市汐止也有網友爆料，長輩接種完疫苗3天，竟真的出現「莫德納手臂」的狀況，湯匙及叉子都可以吸附在手臂上側，嚇得詢問是否有其他人也出現類似情況。

▲汐止一名婦人接種3天後，竟出現「莫德納手臂」的情況。（圖／網友柯竑羚授權提供）

對此，美國疾病管制與預防中心（CDC）解釋，所有COVID-19疫苗都不含金屬，不會讓注射部位產生磁力。事實查核中心MyGoPen也曾經公布，輝瑞、莫德納、嬌生及AZ疫苗，都不含有能讓人體吸住金屬物品的金屬物質，

針對「莫德納手臂」傳聞，指揮中心11日在記者會上表示，暫時無法解釋這現象，也無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。現在不僅國外有出現「莫德納手臂」，連台灣也有人出現類似情況，詳細原因可能還要繼續釐清。

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