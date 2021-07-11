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莫德納、AZ、BNT打哪款才好　專家揭「最有效疫苗」：快去打

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲接種哪款疫苗最有效，專家分析數據給答案。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

疫苗施打意願登記、預約接種系統推出後，開始開放2種身分登記，若選擇接種AZ疫苗，從16日開始就能施打。不過，施打何種疫苗，讓台灣民眾陷入兩難，不曉得是要優先施打，還是等待後續疫苗到位，再行接種。對此，高醫院長鍾飲文11日表示，「疫苗要打進去才有效」，還是要盡快施打疫苗，別再挑品牌。

高雄市11日舉行防疫會議後記者會，鍾飲文在會議上表示，以新冠病毒株來看，原始株的傳播力最弱，沒有公衛介入的話，一名確診個案可以傳播2.4到2.6人。

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鍾飲文提到，至於歐洲第一波疫情的病毒株，每一名確診個案可以傳染給3人、英國Alpha變異株約能傳染4到5人，也是目前台灣流行的病毒株，至於Delta病毒株，則能傳播5到8人。

▼鍾飲文分析各種病毒株的傳播力。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

鍾飲文說明，疫情要結束，牽涉到疫苗覆蓋力，與群體免疫有關，若要對原始病毒株達到群體免疫，疫苗覆蓋率約要60％，英國Alpha病毒株則是75到80％，印度Delta病毒株則需要80到87.5％。

▼想達到群體免疫，各種病毒株的疫苗覆蓋率不同。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

此外，鍾飲文也拿出英格蘭公共衛生署的數據，以BNT疫苗、AZ疫苗來相比，接種第一劑疫苗後，出現感染、被傳染、有症狀、住院、死亡的保護力，其實沒什麼區別。

▼鍾飲文說，以BNT、AZ疫苗來做對比，接種第一劑以後，保護力沒什麼區別。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

而接種第二劑BNT、AZ疫苗後，BNT對有症狀感染的狀況，保護力約為85到95％，AZ也有70到85％，感染後住院的狀況，BNT的保護力約為90到99％，AZ也有80到99％，而感染後死亡的部分，BNT的保護力約為95到99％，AZ則是75到99％，受到感染的保護力，BNT為70到90％，AZ也有65到90％。

鍾飲文補充，尤其是在某篇報導當中，AZ對死亡的保護力達100％，顯見2款疫苗相當，後續其他疫苗也是，「疫苗要打進去才有效」，若持續觀望、等待，過程中反而暴露在免疫風險中，順序到了盡快接種才是上策。鍾飲文表示，打完疫苗以後，除了保護自己，也能降低家戶感染的風險，「它都有一半以上的保護力。」

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▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

▲▼專家揭露「最有效疫苗」。（圖／高雄市政府提供）

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