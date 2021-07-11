雞腿比疫苗、颱風假比微解封　議員批蘇貞昌神邏輯：剩卸責的嘴

▲蘇貞昌視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程，他受訪時拿颱風假比喻微解封。（圖／行政院提供）



記者黃巈禾／新北報導

指揮中心宣布7月13日開放餐飲業內用，但各縣市要求只能外帶。對於全台逆時中，行政院長蘇貞昌11日表示，就像颱風假，各地方狀況不同。對此，國民黨籍新北市議員葉元之批評，真是神邏輯，對抗疫情期間，蘇貞昌成了類比之王，上次拿雞腿比疫苗，這次拿颱風假比微解封，都是幹話。

葉元之11日在臉書表示，「微解封」和「颱風假」至少有三點不同，一、颱風假有明確的風雨標準，縣市政府可根據氣象局提供的風力等級，決定是否放假，但台灣新冠病毒尚未清零，縣市政府能精準掌握各地的病毒量有多少嗎？二、各縣市決定放颱風假，不致影響到其他縣市，但各縣市若解封標準不一會互相影響，台南後來不敢開放餐廳內用，就是怕其他縣市的人都到台南用餐，造成防疫破口；三、颱風是不可逆的自然現象，政府無法讓颱風不要來，但疫情的破口是中央政策造成，政府當然應該負起更高責任。

葉元之指出，若蘇貞昌認為解不解封要尊重地方，那為何全國三級警戒要由中央決定？況且若中央尊重地方，為何不支持地方自購疫苗？為何地方之前公布確診者足跡會被警告？為何在萊豬進口議題上，不給地方萊克多巴胺零檢出的權力？

台灣現在還有隱形傳播鏈，疫苗覆蓋率也不足，若各縣市解封標準不一，假使某一個縣市的疫情燒起來，也會影響其他縣市，到時被罵的還是各縣市首長，有功中央享，有鍋地方背，這就是蘇內閣施政的一貫理念，蘇貞昌沒有扛責的肩膀，只剩卸責的嘴巴，令人感到悲哀。