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汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子　超狂畫面曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞日前有媒體報導，打完疫苗會產生磁力可吸附鐵釘，沒想到，新北市汐止區一名婦人接種完莫德納疫苗3天後，手臂竟也出現類似情況，嚇得家屬立刻拍照錄影，並通報1922。

「吸住白鐵！」一名女網友在臉書社團「汐止集團」發文，表示長輩接種完疫苗3天，竟真的出現「莫德納手臂」的狀況，湯匙及叉子都會黏在左手臂上側，嚇得詢問是否有其他人也出現類似情況，「體好像有報導過，只是沒有人證實，衛福部也說沒見過，但是家中長輩就發生了」。

網友看完紛紛留言，「所以打完變成萬磁王？」、「有異常狀況應該打1922回報，而不是PO網路...」、「超酷的難道是超能力開發疫苗」、「等等，妳先把餐具拿去磁鐵吸看看」。

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▲▼汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙　超狂影片曝光。（圖／網友柯竑羚授權提供）

▲▼汐止一名婦人接種3天後，竟出現「莫德納手臂」的情況。（圖／網友柯竑羚授權提供）

▲▼汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵湯匙　超狂影片曝光。（圖／翻攝汐止集團）

眼見網友都不相信，原PO也上傳21秒影片，婦人先拿毛巾擦拭手臂及鐵製餐具，隨後一個一個貼上，湯匙及叉子竟直接黏上，讓不少網友嚇傻改口。

針對「莫德納手臂」傳聞，指揮中心今日在記者會上表示無法解釋這現象。發言人莊人祥指出，無法判斷是疫苗所致或該人天生有磁力。陳時中則笑說，「不然找一個人來吸吸看。」

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