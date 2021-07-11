西門紅樓酒吧納「市場疫苗名冊」？　北市府明約談29舖主

▲西門紅樓。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

北市市場人員近日進行疫苗接種造冊，台北市議員簡舒培日前爆料，西門紅樓酒吧工作者被列在此波施打名單中，疑似是好心肝翻版；台北市副市長蔡炳坤10日表示，誰造冊誰負責，造冊不實的話一定會追究。事隔一日，台北市市場處11日表示，已鎖定商場從事餐飲且有疑慮的29個鋪位，12日逐攤約談是否將不符合資格員工混入清冊。

針對簡舒培對西門商場攤商施打疫苗造冊提出質疑，北市市場處11日表示，西門商場為公有零售市場，配合中央優先施打疫苗政策，由市場處督導自治會及攤鋪位承租人繳交疫苗名冊，若查獲不符合疫苗施打條件，違反防疫政策、偽造文書以及企圖使公務人員登載不實，將依《傳染病防治法》、《刑法》214條及其他規定，移送主管機關從嚴處分。

北市市場處提及，西門商場營業規模達57個鋪位，營業形態主要以餐館、服飾零售、飲料零售業為主，實務上，市集攤鋪位實際經營多採家族經營模式，多需親友家屬及聘請相關從業人員協助，市場也要有自治管理清潔人力。

市場處指出，為建立疫苗施打名冊，均已要求攤鋪主簽立切結書，承租人聘請的員工，由承租人造冊負責。西門商場為公有零售市場，施打疫苗名冊上並沒有所謂酒吧員工，都是市場攤商從業人員。

市場處強調，已鎖定商場從事餐飲且有疑慮的29個鋪位，12日起將逐攤約談鋪主，是否將不符合資格員工混入清冊，有使公務員登載不實情事，若經查屬實將移送檢調。

北市市場處表示，至於公有零售市場場域中營業，應遵守零售市場相關規定來供應民生必需用品，如攤（舖）主擅自變更業種經營不屬於零售市場營業品項酒吧，將依台北市零售市場管理規則第16條，如攤（舖）主營業種類不符，要求限期改善，最重處以終止租約，收回攤（舖）位。

此外，市場處提到，有關質疑攤主並非實際營業人一事，涉及轉租攤位嫌疑，將嚴格查察轉租案件，如有轉租則罰鍰12倍租金，不改善再罰24倍租金，並收回攤鋪位。