台中確診-1！新社48歲偽陽男「PCR+血清」全陰性　案號已消除

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝臉書直播）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今(11日)本土新增28例；其中台中市新增1例確診個案，市長盧秀燕下午召開疫情記者會，表示今中央公布的該例個案為一中商圈萬波島嶼紅茶店的員工，為案15340；另台中昨宣布的另一新社感染個案，經衛福部實驗室化驗檢體後，證實為陰性，因此從確診個案中排除。

盧秀燕表示，案15340為27歲的男性，是萬波島嶼紅茶店員工，其足跡遍及一中商圈，且曾前往鄰近的中友百貨，在疫調後百貨業者接獲通知，也立即停業進行清消；另彰化確診個案也曾於7日到台中新光三越，業者隨後緊急停業清消，盧秀燕也特別感謝兩大百貨業者配合防疫工作。

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衛生局長曾梓展說，案15340為昨日已公布的北區27歲男性，市府匡列接觸者9人(包含職場6人、親友3人)居家隔離，9人PCR採檢均為陰性。市府於今日上午7時共發出668則簡訊，請足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩，如有症狀，速至急診就醫。

此外，盧秀燕指出，台中今還有一起境外移入個案，為一名36歲男性（案15342），8日從杜拜飛回台灣，並在機場進行採檢，於10日呈現陽性確診，Ct值31.96，目前住院治療中，沒有台中市足跡史。

針對昨台中市超前宣布新增2例確診個案，但今中央卻只公布台中+1一事，盧秀燕解釋，昨市府報告的新社48歲男子感染個案，因復篩後又變為陰性，衛生局為求慎重，將檢體送往衛福部實驗室進行檢驗，經疾管署中區實驗室確認，其PCR及血清均為陰性，因此排除確診，案號也已消除，籲請當地民眾放心。

盧秀燕表示，疫情變化無常，疫苗才是終止疫情的唯一解方，市府除了積極處理疫情，也努力規劃疫苗施打，根據衛福部疾管署7月9日公佈的最新統計資料，台中市疫苗接種已達39萬2432人次（AZ：22萬7114，莫德納：16萬5318）；其中，75歲以上的長輩已有9萬9169人接種過第一劑，接種率為68.83%，六都排名第二。