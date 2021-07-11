　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中確診-1！新社48歲偽陽男「PCR+血清」全陰性　案號已消除

▲▼台中市長盧秀燕0711。（圖／翻攝臉書直播）

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝臉書直播）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今(11日)本土新增28例；其中台中市新增1例確診個案，市長盧秀燕下午召開疫情記者會，表示今中央公布的該例個案為一中商圈萬波島嶼紅茶店的員工，為案15340；另台中昨宣布的另一新社感染個案，經衛福部實驗室化驗檢體後，證實為陰性，因此從確診個案中排除。

盧秀燕表示，案15340為27歲的男性，是萬波島嶼紅茶店員工，其足跡遍及一中商圈，且曾前往鄰近的中友百貨，在疫調後百貨業者接獲通知，也立即停業進行清消；另彰化確診個案也曾於7日到台中新光三越，業者隨後緊急停業清消，盧秀燕也特別感謝兩大百貨業者配合防疫工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾梓展說，案15340為昨日已公布的北區27歲男性，市府匡列接觸者9人(包含職場6人、親友3人)居家隔離，9人PCR採檢均為陰性。市府於今日上午7時共發出668則簡訊，請足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩，如有症狀，速至急診就醫。

此外，盧秀燕指出，台中今還有一起境外移入個案，為一名36歲男性（案15342），8日從杜拜飛回台灣，並在機場進行採檢，於10日呈現陽性確診，Ct值31.96，目前住院治療中，沒有台中市足跡史。

針對昨台中市超前宣布新增2例確診個案，但今中央卻只公布台中+1一事，盧秀燕解釋，昨市府報告的新社48歲男子感染個案，因復篩後又變為陰性，衛生局為求慎重，將檢體送往衛福部實驗室進行檢驗，經疾管署中區實驗室確認，其PCR及血清均為陰性，因此排除確診，案號也已消除，籲請當地民眾放心。

盧秀燕表示，疫情變化無常，疫苗才是終止疫情的唯一解方，市府除了積極處理疫情，也努力規劃疫苗施打，根據衛福部疾管署7月9日公佈的最新統計資料，台中市疫苗接種已達39萬2432人次（AZ：22萬7114，莫德納：16萬5318）；其中，75歲以上的長輩已有9萬9169人接種過第一劑，接種率為68.83%，六都排名第二。

▲▼台中市0711疫情記者會圖卡。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市0711疫情記者會圖卡。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市0711疫情記者會圖卡。（圖／台中市政府提供）

ET快訊
拚7年喜迎兒子！婆婆竟連說3次「長得不像」　女星大爆走
Garmin確診源舌戰！鄭文燦再嗆北市「沒即時通知」：釀染疫
張香香吊帶泳裝「炸出南半球」！一條布露超細腰辣翻全網
帶著10個孩子找房！桃園女苦嘆「快要租不起」　居家照曝光網看
半年劈2女！陽光警貼文「洗門風」　受害女閨蜜嗆：錯信你
奔台中逛新光三越4小時！彰化確診個案足跡曝　曾到COACH、
許聖梅「3毒姑冷血奪母存款」　她燒百萬救婆婆！怒了想離婚
好消息！新北10天3「0陽」　侯友宜：隱形傳播鏈有效控制
快訊／公司快篩確診！桃園個案感染源不明　足跡遍佈北市

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台疫苗覆蓋率近14%　疫苗專家：約40%就可逐步解封

免費送物資遇確診者來領取！桃園4名愛心志工自主健康管理20天

Garmin確診源舌戰！鄭文燦再嗆北市「慢了4天」：釀染疫空窗

台南連14+0　黃偉哲請6、8、9、10類市民向1922系統預約爭取疫苗

關不住！民眾提前微解封…逛夜市、戲水通通來　陳其邁：絕對禁止

桃機第三航廈最新完工期程曝　2030年估可納8,200萬旅運量

高雄連續10天+0！70歲↑長者接種率68%　下波接種對象、時間出爐

奔台中逛新光三越4小時！彰化確診個案足跡曝　曾到COACH、酷聖石

快訊／桃園1個案公司快篩確診！感染源不明　足跡遍佈北市

高雄連10天+0！離清零目標不遠　陳其邁：再加4個0就是安全社區

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

「紫薇」失明靠「火箭」救好了XDD　直播主小林心如戲精上身..網友笑翻

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

女友嗨送男友蠟燭當生日禮物！ 男友怒罵「頭殼壞去」狂嗆好廉價

癌末弟臨終想喝美式賣場蘋果汁 鄉民全台接力「狂飆160km」送達

全台疫苗覆蓋率近14%　疫苗專家：約40%就可逐步解封

免費送物資遇確診者來領取！桃園4名愛心志工自主健康管理20天

Garmin確診源舌戰！鄭文燦再嗆北市「慢了4天」：釀染疫空窗

台南連14+0　黃偉哲請6、8、9、10類市民向1922系統預約爭取疫苗

關不住！民眾提前微解封…逛夜市、戲水通通來　陳其邁：絕對禁止

桃機第三航廈最新完工期程曝　2030年估可納8,200萬旅運量

高雄連續10天+0！70歲↑長者接種率68%　下波接種對象、時間出爐

奔台中逛新光三越4小時！彰化確診個案足跡曝　曾到COACH、酷聖石

快訊／桃園1個案公司快篩確診！感染源不明　足跡遍佈北市

高雄連10天+0！離清零目標不遠　陳其邁：再加4個0就是安全社區

全台疫苗覆蓋率近14%　疫苗專家：約40%就可逐步解封

和大9歲李玉璽談戀愛？　盧以恩笑噴喊「亂倫」：不能有大叔感

「武功祕笈」變菜單！屏東眷村私廚料理　必吃古早味「將軍全雞」

謝金河：中國經濟潛藏90年代「台灣病」　紫光集團破產只是序幕！

二哈「頭埋奴才胯下」角度超害羞！　陶醉進食臉笑翻網：真香

免費送物資遇確診者來領取！桃園4名愛心志工自主健康管理20天

確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

Garmin確診源舌戰！鄭文燦再嗆北市「慢了4天」：釀染疫空窗

男星奪2冠軍喜獲23萬！　送爸大禮被虧：也太赤裸了

「含羞草」草爺群聚最高罰30萬　他道歉：坦然接受沒有藉口

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

快訊／今新增28例本土個案！另增4死

許藍方反省自身言詞　阿童這樣回

所有人跟巨嬰一樣！　醫：乾脆戒嚴算了

確診者逛台中新光三越4hrs　 染疫足跡曝

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

月薪3萬2三年存60萬！她曝理財法網讚嘆

陳時中：莫德納第二劑保留給「這3類人」

今增6死　2人僅30多歲「一人住院情緒不穩輕生」

勸柯放下堅持　急診醫：別鳥中央

颱風最快生成時間曝！　今起午後雷雨擴大

今增28例本土　分佈6縣市！

更多熱門

相關新聞

查西門商場疫苗名冊　北市府明約談29舖主

查西門商場疫苗名冊　北市府明約談29舖主

北市市場人員近日進行疫苗接種造冊，台北市議員簡舒培日前爆料，西門紅樓酒吧工作者被列在此波施打名單中，疑似是好心肝翻版；台北市副市長蔡炳坤10日表示，誰造冊誰負責，造冊不實的話一定會追究。事隔一日，台北市市場處11日表示，已鎖定商場從事餐飲且有疑慮的29個鋪位，12日逐攤約談是否將不符合資格員工混入清冊。

快訊／新北0至6歲確診者達175人　侯友宜：幼兒園開放須審慎評估

快訊／新北0至6歲確診者達175人　侯友宜：幼兒園開放須審慎評估

信義確診飆升！北市爆「類家戶感染」

信義確診飆升！北市爆「類家戶感染」

90歲爺發燒6採陽　75接觸者擴大採檢

90歲爺發燒6採陽　75接觸者擴大採檢

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染台中新社

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

《名偵探柯南》25年結局確定了！

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見天空美景笑了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

千萬網紅爆出軌！丈夫翻臉：賤男搞別人妻

雞排妹「4點警惕網友」：招惹別人前先知道戰力

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

B群最好睡前吃！保健食品「服用時段」大公開

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

快訊／今新增28例本土個案！另增4死

蘋果iPhone 13實機搶先看　「三大改變」曝

許藍方反省自身言詞　阿童這樣回

最美護理師「盜圖韓網美」！遭出征：丟臉丟到韓國

更多

最夯影音

更多
詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診
水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面