社區清零不是不可能！陳時中「憂心1件事」：雙北要嚴陣以待

記者張乃文／台北報導

近期疫情雖有趨緩跡象，病例數維持在20、30例上下，民眾也殷殷期盼「+0」的到來。不過，有專家認為，本土要達到清零恐怕有難度。對此，指揮中心指揮官陳時中則說，「完全清零不是不可能」，但隱藏的無症狀感染者還是會存在，像雙北就可能就會有較多的案例，仍須持續關注。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今（11）日公佈新增28例本土個案，另有4人死亡。面對案例數下降，但清零恐有困難，專家指出，其實病例存在不等於正在流行，建議指揮中心可像腸病毒等，類似其他傳染病訂定流行值，也就是說，當個案數成長到一定程度時，就等於進入流行期的策略來因應。

陳時中在疫情記者會上表示，相關的指標確實可以顯露疫情的適切性，與管制措施也更能密切連結，目前都在積極討論中，也因為國際有相關經驗，其他國家發生過較大規模的疫情，對於管制及解封的指標，會參考跟運用相關資料，以訂定一個更符合實際情況的規範。

至於清零的可能性，陳時中認為，每個人的見解不見得相同，「完全清零不是不可能」，只是隱藏的無症狀的感染者仍有存在的機率，除了自身警覺要足夠，也不要把希望都放在清零裡，因為無症狀的感染者還是要持續注意。

在雙北的部分，陳時中也說，畢竟此次主要病例還是以雙北為多，換言之，隱形無症狀感染者就會更多，也要對症狀發生或引起家戶感染等情形嚴陣以待。