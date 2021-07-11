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快訊／北市某醫院爆院內感染　侯友宜：新北6人遭波及

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市府）

記者黃巈禾／新北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入，今天新北市新增12例全台最多。新北市長侯友宜11日在疫情說明記者會表示，受到北市某醫院院內感染波及今天新增2人，共累計6人。

侯友宜表示，4人住院，8人集中檢疫中心，居家隔離篩檢出來有4人，其中2人解隔離前確診，跟台北感染源有關有8人，北農1人，家屬在北農確診以後，使家人感染，環南有2人，也是家人在環南市場賣豬肉再感染給家人，這些都是在台北市受到坡及後的新北市民們。

侯友宜指出，感染源與北市醫療機構有關的有2人，要特別說明，這段時間陸陸續續在台北某醫院發生院內感染，新北市民在該醫院不管是陪病就醫，受到波及影響而確診的新北市民的有6人，今天報告這2人，一個是在深坑陪病（陪爸爸）而染病，新店有1人因為病房在隔壁有確診個案而感染，因此台北某醫院院內感染造成新北市民有6人受到波及，這部分已經通報台北市處理。

侯友宜提到，感染源與北市公司有關的有2人，一個在板橋，其中一個職場在台北地下街工作，一個是在某電視台工作，疑似與職場感染有關，因此公司2人，與台北有關。

侯友宜提及，與北市有關透過家戶感染也有1人，台北某交通運輸公司因為受到感染而波及家戶感染目前已經有7人，加上這1人，累計8人，整個從職場感染到家戶感染今天又新增1人，共8人。

侯友宜說，新北市扣掉跟北市有關的8人，跟新北市感染源有關的剩下4人，4人有2人居家隔離，由陰轉陽，另外2人調查當中，這2人在三重，都是男性，新北市府在職場交友部份積極調查感染源當中，也擴大匡列和採檢，希望盡快釐清感染源。

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