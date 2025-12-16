女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

▲吳姓女送貨員侵占通訊行價達26萬元的手機與貨款，躲到台中被逮。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

在北市興隆路三段開設通訊行的易男（40多歲）12日委託Lalamove送貨員接單幫送手機、高價3C和貨款給同業。當天由送貨員到店內收取包含5萬餘元貨款，iPhone 17、vivo旗艦機等6支高價手機，以及5副蘋果AirPods耳機，總價逾26萬元的現金與貨品，未料吳女把貨領走後隨即失聯，業者報警並提出業務侵占告訴。警方成立專案小組擴大調閱監視器以車追人，16日在台中北屯區拘提吳女到案。

據悉，通訊行常透過送貨員運送體積小、價值昂貴的新款手機商品，供同行間調貨，未料成為不肖送貨員覬覦的目標。

警方調查，吳女把貨領走後，未依約把手機、貨款送往位於內湖康寧路、信義區和平東路的通訊行，業者打手機也失聯，只好報警並提出業務侵占。

文山二警方獲報後成立專案小組，擴大調閱監視器以車追人，經檢察官核發拘票後，今日下午在台中北屯區拘提吳女到案，現場查扣犯案手機一支，但遭侵占的6支手機遭變賣僅剩3支，另有耳機一副，廠商的貨款也只剩9千元，警方並查扣她送貨犯案衣物，偵訊後依侵占罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續追蹤贓物流向。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產