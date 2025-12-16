長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

▲長榮航空即日起推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空即日起至2026年1月5日推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動，精選航線73折起，桃園-香港來回未稅最低只要3,123元，桃園往返東京、大阪及神戶也免萬元。

長榮航空表示，此次在東北亞航線推出不少優惠，桃園–神戶來回未稅7,857元起，即日起由每周2班增為3班，桃園–大阪來回未稅8,924元起、桃園–東京來回未稅9,317 元起、桃園-香港來回未稅3,123元起。

長榮航空指出，桃園–米蘭航線將於明年1月16日起增為天天飛航，來回未稅26,099元起，而桃園–維也納也推出來回未稅優惠價23,571元起。

在東南亞與美國航線方面，長榮航空也說，桃園–宿霧來回未稅4,278元起、桃園–峇里島來回未稅10,476元起、桃園–西雅圖來回含稅24,289元起，若搭乘桃園–洛杉磯或桃園–舊金山航班，還可延伸前往美國多個城市。

另外，中華航空歡慶66周年，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線88折起，活動期間購票還可參加抽獎，有機會抽中全球不限航點商務艙來回機票。

華航也說，活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北-宿霧來回未稅價4166元起、台北-曼谷4366元起、台北-新加坡5566元起、台北-高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島6666元起、台北-大阪8866元起等。