冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天洗衣服，衣服基本上曬一個晚上就會乾了，但冬天就讓人超難分辨。就有網友分享自己冬天「判斷衣服到底乾了沒」的內心小劇場，從「乾了吧？」「應該乾了？」到「只是冰冰的吧？」最後心一橫收進來，結果要穿的時候才發現根本沒乾，話題意外引發大量網友共鳴。

該名網友在Threads分享冬天收衣服的內心小劇場，「乾了吧？乾了嗎？乾乾的吧？欸？濕濕的？還是這是冰冰的？冰的吧？好收進來」，結果要穿的時候才發現根本還是濕的，「X濕的！」他也在留言處直呼，「然後我現在整個人都是衣服沒曬乾的味道！」

貼文曝光後釣出大量過來人，「外面乾了結果有個角落是濕的」、「完完全全跟我的OS一樣」、「活了幾十年還是被衣服虛晃了一招」、「連帽上衣的帽子裡面是濕的」、「哈哈哈哈！太真實。」

大票網友則是分享各種「判斷乾濕偏方」，「用臉去蹭蹭看，手摸不準，臉一蹭就知道乾濕了」、「用臉去感受蠻準的～」、「我之前看說，要把手放在衣服後面吹一口氣，如果那口氣能透過衣服，那就是乾了，如果不能感受到那口氣，就是濕的！」「可以用手指用力捏+搓一下，如果還沒乾，手指搓起來會有濕濕的摩擦力。」

還有人表示，「冬天收進來先交給除濕機半天，你會舒爽無比」、「我一律用吹風機掃過一遍，有點熱度比較好判斷乾了沒，沒乾就直接吹到乾，乾了穿起來也溫溫的很舒服」、「不要相信手的觸感，多曬一天或乾脆拿去烘。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

基隆死亡車禍

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

