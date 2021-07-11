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等不及了！後天才微解封　台中廟東夜市用餐時間湧現排隊人潮

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲後天才是微解封，台中廟東夜市今日中午已出現排隊人潮。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

13日才要微解封，但有不少民眾似乎已經耐不住性子，今日中午用餐時間，台中市豐原區廟東夜市出現排隊人潮，買完這家後又去另一間攤商排隊，人人手上都提著大包小包的食物，儘管都有遵守戴口罩、飲食外帶等防疫規定，但狹小的巷弄內，卻難以保持安全社交距離。

中午用餐時間一到，廟東夜市湧入購物人流，巷內數間知名美食攤商前都有排隊人潮，彷彿快回到三級警戒前的景象，似乎忘了真正微解封的日子，是在後天。攤商說，會要求顧客排隊時要遵守防疫規定，保持安全社交距離；不過從實際畫面來看，並非完美執行。

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另外，有逢甲夜市攤商業者表示，台中雖13日起夜市微解封，但就目前民情來看，更多數人還是傾向不願出門逛街，害怕群聚，對於微解封後可能帶來的經濟效益並不看好。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲廟東夜市巷內數間知名美食攤商前有排隊人潮。（圖／記者白珈陽攝）

台中市政府配合中央指引，宣布13日起，部分場域可適度鬆綁，夜市也在鬆綁對象內，不過要恢復營業，須符合幾項條件。市府指出，市內夜市要復業須由夜市管委會與負責人提出防疫計畫書，遵守「三不吃原則」，包括「餐飲禁止內用、不能試吃活動、不能邊走邊吃」，且每人須保持至少1.5公尺的社交距離。

市府表示，台中約有33處夜市，其中13處夜市已提出申請，包含逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利及梧棲草湖夜市，第一階段書面審查皆符合規定，第二階段將進行現勘，目前已於7月9日下午及10日上午完成11場次現勘，預計12日可完成至少11場次內部審核程序，並發文通知夜市依所提計畫確實執行相關工作。

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