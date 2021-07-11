微解封「禁內用」難救！米其林推薦餐廳業者崩潰：再延快倒了

▲微解封卻禁止內用，讓台中米其林推薦餐廳業者非常無奈。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

指揮中心宣佈13日起全國微解封，但全台「逆時中」仍禁止內用，讓不少餐飲業者笑不出來。其中，台中一間米其林必比登推薦餐廳業者本來叫員工回來上班、下訂防疫隔板，但在聽到禁止內用後都得取消，感嘆再延恐怕會倒閉。

據《東森新聞》報導，台中一間經營18年的上海菜餐廳在母親節時預約訂滿，卻因疫情爆發突然取消，接連4次延期警戒，讓業績直落8成，每月都虧損200多萬元，只能改做外送便當硬撐。

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業者表示，得知要微解封後，立刻通知員工回來上班，並花了好幾萬元跟廠商訂製格板，沒想到最後仍然禁止內用，讓他們擔憂未來恐怕會倒閉。

▲肉圓店老闆看到業績剩下1成，非常生氣。（圖／東森新聞）



此外，台中另間被米其林必比登推薦的肉圓店，也因疫情關係業績僅剩1成。老闆氣憤地說，「覺得陪著坐牢，就覺得政府怕怕怕，一直三級警戒，弄得民不聊生」。

許多網友看完紛紛留言，「不是怕，是真的很怕，要賺錢生命都不顧了嗎」、「這時候如果開放內用，就等於用生命在賭…輸了四級就出現了。到時倒閉潮就真的來臨了~還是先撐一下吧」、「人家CDC又沒有說7/12一定會解封！！如今給了適當有條件的措施，又不滿足的一堆」。

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