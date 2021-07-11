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防堵市場疫情　北市再投5千劑供攤商接種、環南市場15日再篩檢

▲台北市長柯文哲赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市近來爆發市場染疫風暴，透過PCR普篩、大量施打疫苗後，情況獲得明顯改善。根據北市府統計，目前第一階段的市場接種專案預計將施打1萬8千多劑，接種率約8成，後續將把剩餘劑量加上經濟部再給的近2千劑，合計5千劑左右，規劃進行第二階段的接種。

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增33例新冠肺炎確診個案，分別為31例本土、2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。在個案分布部分，以台北市、新北市各13例最多。

環南市場、北農第一與第二果菜批發市場日前爆出群聚感染風暴，環南市場更一度爆出單日41例確診的驚人數字，連中央疫情指揮中心都介入處理。經過一週左右時間的圍堵，市場感染問題明顯獲得控制，中央也在10日宣布聯合前進指揮所解編。

北市府指出，目前市府第一波造冊送經濟部的名單是2萬6670人，經濟部提供2萬751劑疫苗支應。第一階段針對重點大型批發市場進行施打，預計1萬880人完成接種，接種率約8成。

北市府表示，後續將把剩餘的劑量加上經濟部再給的近2千劑，合計近5千劑左右，規劃投入第二階段的市場接種計畫。副市長蔡炳坤表示，市場接種專案是以6月30日造冊名單為主，第一階段以中正萬華區、確診案例、大型市場為優先，專案結束後會規劃第二階段，盼攤商都能接種疫苗，也希望中央可多提供疫苗。

副市長黃珊珊則說，北農熱區已經完成篩檢，本計畫篩檢1400多人，但來了2249人篩檢，最中結果2人陽性、其中1人為舊案。

針對市場熱區的篩檢，黃珊珊說，中央也說北農、環南市場疫情穩定，已經解編聯合指揮所交由市府監控。下禮拜會針對環南市場，因為上次還有3個陽性，預計在7月15日考慮再做一次篩檢。

另外，北市府把臨床執業獸醫師及助理列入疫苗接種名單，10日分時段、分流安排至關渡醫院接種，預計完成臨床執業獸醫師及助理等疫苗接種1225人。

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，圖為現場總指揮官亞東醫院副院長邱冠明。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

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