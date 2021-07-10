「零星火苗最難滅」！名醫曝台灣疫情近尾聲：學習與病毒共存

▲謝宗學認為，雖然希望能夠清零一段時間，但難度相當高，未來要學習與病毒共存。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

新冠疫情逐漸趨緩，三級警戒雖然延長，但也開始微解封。對此，名醫謝宗學認為，台灣疫情趨緩，開始接近尾聲，但大火撲滅以後，剩下的零星火苗最難處理，雖然希望能夠清零一段時間，但難度很高，未來必須學習與病毒共存。

謝宗學在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，8日到10日之間，本土案例分別為18、32與31例，扣除居家檢疫、隔離的人數，對社區有風險的人數分別為12、19、12人，連續3天維持在10到20人之間。

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「大火撲滅後，剩下來的星星之火反而最難處理。」謝宗學說，整體趨勢的確趨緩、接近尾聲，但重點是「尾聲」會持續多久，他先前就預測，可能解除三級警戒的時間，落在7月26日以後，目前仍維持相同的看法。

之所以如此預測，謝宗學解釋，疫情趨勢向下的方向不變，台北市市場群聚、屏東Delta病毒群聚事件都得到控制，若沒有意外，解除三級的時間就事7月26日，至於中間的「微解封」，則是向經濟、民生妥協的過渡期，兩難中盡量取得平衡。

▼謝宗學表示，「微解封」是向經濟、民生妥協的過渡期。（示意圖／記者湯興漢攝）



謝宗學提到，安親班、幼兒園的議題近日被討論，但不能與電影院、健身房或9人小型旅遊等微解封方案相提並論，在空間狹小、兒童群聚、戴口罩可能不確實的環境中，是否解封讓人抱持懷疑，「說真的，我是個人士不敢在目前的時空背景下，將小孩子送到那樣的環境中，待一整天」，寧願多觀察一些時間，7月26日再來看看。

謝宗學表示，雖然有許多沒有後援的雙薪家庭，面臨崩潰邊緣，但換個角度想，若幼童在校染疫，重症機率極低，只是居家隔離耗費的時間成本、風險成本，絕對遠大於封到7月26日。

▼謝宗學說，以目前疫苗接種的速度來看，7月底達成25％覆蓋率不是夢想。（示意圖／記者湯興漢攝）



「雖然很希望台灣可以清零一段時間，但難度很高、機率極低，未來必須學習和病毒共存。」謝宗學說，即使真的解封、降級，未來還是會不時出現零星、不明感染源的病例，可能成為常態，民眾能做的，就是做好個人衛生防護，輪到順位時，就快去打疫苗，等到形成群體免疫的程度，才能逐漸回歸正常生活。

謝宗學也讚嘆，近期疫苗覆蓋率如「坐火箭」快速拉升，愈來愈接近沒受到疫情肆虐過的紐西蘭，與近期爆發疫情的越南逐漸拉開差距，突破12％，從此來看，7月底達成25％不再是夢想，是有機會達成的目標，「台灣，加油！」

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