防疫模範生除名！台灣「疫情死亡率」升到全球第8　網嘆：好丟臉

▲台灣疫情逐漸趨緩，但死亡率卻升到全球第8。（示意圖／翻攝自田知學臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣近期確診數、死亡數逐漸趨緩，但5月爆發至今的死亡數卻讓台灣在死亡率排名，從全球第16名跳升到全球第8名，讓網友看完直呼「丟臉」，「台灣，是不是又再次被世界注意到了？」

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，台灣目前確診病例有1萬5185人，死亡人數達到730人，死亡率4.8%，全球排名第8名。以死亡率降序顯示，最高為葉門19.7%，依序為秘魯9.3%、墨西哥9.1%、蘇丹7.5%、敘利亞7.4%、埃及5.8%、索馬利亞5.2%及台灣4.8%。

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▲台灣疫情死亡率升到全球第8。（圖／翻攝coronavirus）



有網友在PTT發文，認為台灣在6月19日至今3週內，死亡率從第16名上升到第8名，感嘆「死亡率領先，防疫評比也被彭博評為世界倒數第十(44/53)！台灣，是不是又再次被世界注意到了？」

網友看完紛紛留言，「真的丟臉」、「二、三名那種數字才真的恐怖」、「看好了世界」、「世界怎麼跟得上台灣啊」、「以台灣的醫療水準，這死亡率…」、「台灣醫療緊繃也不是一天兩天的事了」。

也有人認為，「全世界剛開始死亡率都很高」、「整天唱衰台灣的人是？」「不過沒必要消遣前線努力治療的醫護」、「只看壞的忽略好的是有多垃圾？」

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