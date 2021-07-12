快訊／蘇貞昌召開防疫會議　已350萬人打疫苗、月底拚25％覆蓋率

▲行政院長蘇貞昌召開防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院發言人羅秉成12日表示，行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，就目前疫情發展、防疫物資存量、醫療量能，以及疫苗接種狀況等議題進行討論。

指揮中心表示，目前除了雙北仍有零星群聚感染事件之外，其他地區疫情已經趨於穩定，疫情在可控制範圍內。蘇貞昌表示，鄰近國家近來都發生疫情升溫、確診案例暴增的情況，台灣因為全民合作、防疫團隊因應得宜，兩個月內將疫情壓制，目前針對國境管制已經更加嚴格，但仍請指揮中心依循這次市場專案的防疫經驗，建立未來可能遇到類似情況時的標準作業程序。

蘇貞昌表示，由於產能穩定、國內疫情趨緩，檢疫所與防疫旅館的數量都很充足，而各項防疫物資的整備和配送已經非常順利，但也請指揮中心注意各地的物資緊急需求，加強物資管理與支援。另外，他也請指揮中心加緊購置1cc針具，增加疫苗接種效率，讓第一線防疫醫護人員更輕鬆守護疫苗資源。

指揮中心表示，目前病床空床率較高，可以開始請醫療院所作適度調整。對此，蘇貞昌請指揮中心確保各醫療院所的換軌作業，確保若疫情生變，短期間可以恢復專責病床的供應。

另外，指揮中心報告指出，目前國內接種人數已有350萬人，佔總人口的14.5%，針對施打意願較高的縣市，指揮中心也會加強配送，儘速增加疫苗覆蓋率，而根據目前已經配發到各縣市的莫德納125萬劑疫苗，以及後續將施打的AZ疫苗175萬劑疫苗，本月全民覆蓋率將可達25%。

由於下一波疫苗以AZ為主，將提供有勾選AZ的民眾預約施打，預計有105萬第九類、第十類民眾陸續收到可預約的簡訊。蘇貞昌表示，只要是政府認證、檢驗過的疫苗，都是安全有效的疫苗，希望指揮中心多加宣傳疫苗施打的優點，迅速駁斥坊間謠言，讓民眾增加各種疫苗施打的意願，盡快讓更多人擁有保護力。