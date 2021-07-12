蔡英文替東奧代表團授旗　「相信黃金世代能激勵台灣、鼓舞世界」

▲總統蔡英文替東京奧運代表團授旗。（圖／直播畫面）



記者陶本和／台北報導

我國參加東京奧運代表團將在19日搭機前往日本東京，總統蔡英文、政委唐鳳、教育部長潘文忠12日出席授旗典禮，並致贈20萬元加菜金。蔡英文在致詞時表示，她很期待台灣的黃金世代，可以持續突破極限，用好的表現激勵台灣並鼓舞全世界。

蔡英文上午在唐鳳、潘文忠等人陪同下，出席東京奧運代表團的授旗典禮，並頒發加菜金20萬元給李智凱、戴資穎兩位選手代表。蔡英文在致詞時說，下週就要飛往日本，在最高體育殿堂爭取台灣最大榮耀，這次東京奧運在疫情挑戰下，排除萬難終於可以順利舉行，不僅日本展現堅強意志，參加的團隊也為了這場全球矚目的盛事做了周延準備。

蔡英文表示，希望這是一次人類對抗病毒的決心，激發集體鬥志的奧運，感謝選手跟教練在這段期間嚴格落實防疫，維持高強度的訓練，透過視訊畫面她表達敬意跟祝福，也要感謝所有後勤單位的夥伴，每一個人的防疫裝備跟物資都有細心規劃，專業防護人員跟治療師可以給選手充足的支持。

蔡英文表示，今天要向所有熱愛體育的國人說，這次東京奧運一定精彩可期，2017年台北世大運到東京奧運，台灣的體育選手人才輩出，成為堅強的黃金世代，奧運的18項、66名選手中，有羽球球后、有台灣跑最快的男人，這些英雄大家都耳熟能詳，有很多新秀也要前進奧運。

蔡英文說，她很期待，台灣的黃金世代可以持續突破自己的極限，用最好的表現激勵台灣並鼓舞全世界，相信國人一定會當他們的啦啦隊，為他們的表現喝采。

▼總統蔡英文替東京奧運代表團授旗。（圖／直播畫面）

