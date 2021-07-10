　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東奧堅持舉辦3原因曝：一取消7000億直接泡湯　政府靠1招保證不虧

▲▼日本民意調查顯示，有將近70%的國民不希望奧運如期舉行。（圖／路透）

▲日本民意調查顯示，有將近70%的國民不希望奧運如期舉行。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

距離日本東京奧運會開幕僅剩不到2週，日本卻對疫情慘烈的東京都發布第4次的「緊急事態宣言」，2020東京奧運組委會隨後也宣布，為了避免疫情擴散，本屆奧運賽事將在不開放觀眾進場下進行。儘管日本民意調查顯示，有將近70%的國民不希望奧運如期舉行，但政府卻堅持東奧將在7月23日如期開幕，讓人費解究竟日本政府一意孤行的原因為何？

綜合BBC、《日本時報》等外媒報導，事實上，日本政府並沒有實際的權利取消奧運，這是因為奧運會是國際奧委會（IOC）的專屬財產，在IOC與主辦城市東京簽訂的合約中，IOC明確寫明，只有作為奧運會所有者的IOC才有權決定是否要取消奧運，而獲得奧運主辦權的國家只能乖乖履行合約。

▲▼東奧,東京奧運,日本,東京。（圖／路透）

▲縱使東京的疫情嚴峻，但日本政府仍堅持在緊急狀態下舉行奧運，下同。（圖／路透）

有鑒於IOC一直認為，即使東京目前正處於緊急狀態的情況，但東奧仍可在安全的情況下舉行，因此外界認為，IOC臨時決定取消東奧的機率不大。回顧歷史，IOC近代只分別在1916年、1940年和1944年，因為兩次世界大戰的爆發，才不得不宣布取消奧運會。

墨爾本大學教授安德森（Jack Anderson）指出，日本也不是不能反抗IOC，自行決定取消奧運的舉行，不過「如果日本要單方面取消合約，那風險和損失就會落在當地組委會身上」，而這樣的後果並不一定是日本所能承受的。單只金錢和經濟損失一方面來看，就足以讓日本難以負荷。

▲▼ 東京奧運,東奧 。（圖／達志影像／美聯社）

為了讓東奧順利進行，日本在前期已投入120億美元（約新台幣3356億元）資金進行籌備工作，東奧宣布延期1年後，日本又再次提高預算，進行各種防疫措施。如今，日本投資在東奧的預算已經翻了一倍，來到250億美元（約新台幣7000億元），若東奧到現在才臨時喊卡，那相當於這一大筆錢就泡湯了。

據IOC公佈的資料顯示，IOC在2019年已和美國可口可樂、中國蒙牛乳業等公司，簽署了一份價值30億美元（約新台幣840億元）的聯合全球合作夥伴協議，另外日本國內也有共計66個贊助商，提供了總額超過30億美元的贊助，若東奧最終的命運是「直接中止」的話，那這些企業一定會為自己白費的人力、物力和金錢向日本政府索取高額賠償金。

▲▼東奧。（圖／路透）

路透社報導，奧運會是全球最大的體育賽事之一，全球關注體育的觀眾都一定會守在電視或網路觀看，東奧的收入有近3／4正來自於轉播的權利金和廣告費用，單只美國國家廣播公司（NBC）一家，就已支付逾10億美元（約新台幣280億元）的轉播費，歐洲Eurosport體育頻道也已同意支付14億美金（約新台幣390億元）的費用購買轉播權，因此對日本和IOC而言，即使東奧不開放觀眾入場，單純舉辦體育賽事也一點都不吃虧。

據日本野村綜合研究所（NRI）統計，若東奧喊卡，那日本的經濟損失將高達1.81兆日圓（約台幣4591億元），相當於日本去年GDP的1／3，《日經中文網》也報導，不少經濟學家認為，若東奧只是延期，日本國內的經濟損失大約會落在6、7000億日圓（約新台幣1500-1800億元）之間，反正若政府「取消奧運，損失就會直接提高10倍，整體GDP也會被拉低1.4%，因此政府直接取消奧運的可能實在是微乎其微。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

大坪數也適用！Ecovacs掃拖機器人下殺6688元

 
ET快訊
疫苗登記達229萬！縣市最新分配原則曝
2個月沒去幼兒園「卻收1萬雜費單」　家長爆氣
網紅含羞草被爆直播群聚　認錯「沒有藉口」：依法處理
賣淫女想上岸「遭偷拍逼永遠接客」　提議「陪睡幾次」仍贖不了身
全台剩這縣市可內用！預期大量遊客將湧入旅遊
台灣手握700萬劑疫苗「只打200萬」　李正皓曝關鍵原因
高雄港驚見男浮屍口鼻冒血！監視器曝真相　他一個動作枉送命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

多人接種後驚現超能力！網瘋傳「手臂吸金照」　醫傻眼：無法解釋

影／加州雷擊＋熱浪！「火龍捲」延燒整座內華達山脈　居民急避難

東奧堅持舉辦3原因曝：一取消7000億直接泡湯　政府靠1招保證不虧

冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「碎爛小強」秒崩潰

暗殺者輕易進入官邸！海地總統刺殺案疑有內鬼　總統侍衛長遭查

打3劑保護力92%！古巴國產疫苗獲緊急使用授權　拉美第一支

搶領達爾文獎？南韓民眾趁4級警戒前「飛濟州島渡假」　海灘擠滿人

撞見媽媽激戰叔叔！6歲童失蹤3年…重啟調查揭「早被焚屍丟水溝」

「性愛太耗費精力」　俄羅斯衛生官員：打完疫苗應禁慾

美洲盃冠軍賽11日開打！巴西開放「7800名觀眾進場」

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

微解封開放搓麻將？維持1.5M怎打？　小編實測「社交距離麻將」超崩潰

多人接種後驚現超能力！網瘋傳「手臂吸金照」　醫傻眼：無法解釋

影／加州雷擊＋熱浪！「火龍捲」延燒整座內華達山脈　居民急避難

東奧堅持舉辦3原因曝：一取消7000億直接泡湯　政府靠1招保證不虧

冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「碎爛小強」秒崩潰

暗殺者輕易進入官邸！海地總統刺殺案疑有內鬼　總統侍衛長遭查

打3劑保護力92%！古巴國產疫苗獲緊急使用授權　拉美第一支

搶領達爾文獎？南韓民眾趁4級警戒前「飛濟州島渡假」　海灘擠滿人

撞見媽媽激戰叔叔！6歲童失蹤3年…重啟調查揭「早被焚屍丟水溝」

「性愛太耗費精力」　俄羅斯衛生官員：打完疫苗應禁慾

美洲盃冠軍賽11日開打！巴西開放「7800名觀眾進場」

26歲女南下半裸亡！家屬曝「時間疑點」：死前還在跟表姊玩遊戲

Rosé紙片身材瘦到粉絲心疼！　激短蓬裙「踩恨天高」逆天比例曝光

桃園確診數統計「偷塞了18人」　立委批市府：什麼也沒說

疫苗登記達229萬！縣市最新分配原則曝：想打的人越多、配量越多

「包包怪獸」竄出黑長手抓人！奴才嚇到尖叫　耳朵還被狗狗舔食

生死分離17年！許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見「天空美景」笑了

私房吃法「神還原日本拉麵」！她用2種食材成功組合：一定要試　

多人接種後驚現超能力！網瘋傳「手臂吸金照」　醫傻眼：無法解釋

網紅含羞草被爆直播群聚　認錯「沒有藉口」：依法處理

國民黨諷柯文哲「負面聲量王」　民眾黨反擊：泱泱大黨成「小白」？

國際熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

姐煮飯多加1調味　10弟妹2天內全暴斃

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

譚德塞：誰沒疫苗誰死

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

拜登想壓了！中美貨櫃運費飆漲1萬美元

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

代價好大！日媒爆福原愛3900萬豪宅沒了　還慘賠2億元　

暗殺海地總統刺客聲稱：只是想綁架

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

13秒看他「鬆開懷裡女娃」接球神技　老爸的抉擇驚呆千萬人

飛夏威夷打疫苗機票超俗　原因曝光

美國商務部宣布制裁14家中國企業　涉種族滅絕

更多熱門

相關新聞

搶領達爾文獎？韓民眾趁周末飛濟州島渡假

搶領達爾文獎？韓民眾趁周末飛濟州島渡假

南韓新冠疫情因Delta變種株急遽升溫，連3天單日新增病例數創下最高紀錄，開啟全國第4波大流行，政府緊急宣布首都圈從12日起實施第4級警戒（最高層級），控制人群移動量，維持2周。不過，此舉卻反而引來大批觀光客搭機飛往濟州島渡假，或是前往東海岸的江原道束草市，年輕族群甚至趁警戒實施前的小周末，擠滿在酒吧的餐桌喝酒、吸菸。

東奧閉門賠慘！光是門票損失230億

東奧閉門賠慘！光是門票損失230億

日本九州降「破紀錄」豪雨！3縣急撤25萬人

日本九州降「破紀錄」豪雨！3縣急撤25萬人

南韓多間研究機構、軍火產業遭北韓駭客攻擊

南韓多間研究機構、軍火產業遭北韓駭客攻擊

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

關鍵字：

日本日韓要聞奧運會

讀者迴響

熱門新聞

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

童仲彥嗆最美性博士：可以多交流

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

《名偵探柯南》25年結局確定了！

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒跌進大排！送醫不治

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

快訊／今增31本土病例、另增6死

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面