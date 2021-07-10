東奧堅持舉辦3原因曝：一取消7000億直接泡湯　政府靠1招保證不虧

▲日本民意調查顯示，有將近70%的國民不希望奧運如期舉行。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

距離日本東京奧運會開幕僅剩不到2週，日本卻對疫情慘烈的東京都發布第4次的「緊急事態宣言」，2020東京奧運組委會隨後也宣布，為了避免疫情擴散，本屆奧運賽事將在不開放觀眾進場下進行。儘管日本民意調查顯示，有將近70%的國民不希望奧運如期舉行，但政府卻堅持東奧將在7月23日如期開幕，讓人費解究竟日本政府一意孤行的原因為何？

綜合BBC、《日本時報》等外媒報導，事實上，日本政府並沒有實際的權利取消奧運，這是因為奧運會是國際奧委會（IOC）的專屬財產，在IOC與主辦城市東京簽訂的合約中，IOC明確寫明，只有作為奧運會所有者的IOC才有權決定是否要取消奧運，而獲得奧運主辦權的國家只能乖乖履行合約。

▲縱使東京的疫情嚴峻，但日本政府仍堅持在緊急狀態下舉行奧運，下同。（圖／路透）

有鑒於IOC一直認為，即使東京目前正處於緊急狀態的情況，但東奧仍可在安全的情況下舉行，因此外界認為，IOC臨時決定取消東奧的機率不大。回顧歷史，IOC近代只分別在1916年、1940年和1944年，因為兩次世界大戰的爆發，才不得不宣布取消奧運會。

墨爾本大學教授安德森（Jack Anderson）指出，日本也不是不能反抗IOC，自行決定取消奧運的舉行，不過「如果日本要單方面取消合約，那風險和損失就會落在當地組委會身上」，而這樣的後果並不一定是日本所能承受的。單只金錢和經濟損失一方面來看，就足以讓日本難以負荷。

為了讓東奧順利進行，日本在前期已投入120億美元（約新台幣3356億元）資金進行籌備工作，東奧宣布延期1年後，日本又再次提高預算，進行各種防疫措施。如今，日本投資在東奧的預算已經翻了一倍，來到250億美元（約新台幣7000億元），若東奧到現在才臨時喊卡，那相當於這一大筆錢就泡湯了。

據IOC公佈的資料顯示，IOC在2019年已和美國可口可樂、中國蒙牛乳業等公司，簽署了一份價值30億美元（約新台幣840億元）的聯合全球合作夥伴協議，另外日本國內也有共計66個贊助商，提供了總額超過30億美元的贊助，若東奧最終的命運是「直接中止」的話，那這些企業一定會為自己白費的人力、物力和金錢向日本政府索取高額賠償金。

路透社報導，奧運會是全球最大的體育賽事之一，全球關注體育的觀眾都一定會守在電視或網路觀看，東奧的收入有近3／4正來自於轉播的權利金和廣告費用，單只美國國家廣播公司（NBC）一家，就已支付逾10億美元（約新台幣280億元）的轉播費，歐洲Eurosport體育頻道也已同意支付14億美金（約新台幣390億元）的費用購買轉播權，因此對日本和IOC而言，即使東奧不開放觀眾入場，單純舉辦體育賽事也一點都不吃虧。

據日本野村綜合研究所（NRI）統計，若東奧喊卡，那日本的經濟損失將高達1.81兆日圓（約台幣4591億元），相當於日本去年GDP的1／3，《日經中文網》也報導，不少經濟學家認為，若東奧只是延期，日本國內的經濟損失大約會落在6、7000億日圓（約新台幣1500-1800億元）之間，反正若政府「取消奧運，損失就會直接提高10倍，整體GDP也會被拉低1.4%，因此政府直接取消奧運的可能實在是微乎其微。

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