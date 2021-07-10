交通部僅紓困高捷　王鴻薇批「獨厚自家人」：非綠營只能自立自強

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

交通部日前報請行政院核定的紓困方案，全國軌道單位只有高雄捷運被納入。對此，國民黨北市議員王鴻薇10日批評交通部獨厚自家人，紓困照顏色發，其他非綠營自家人的，只能自立自強、苦撐待變。

王鴻薇10日在臉書表示，本土疫情爆發後，重創各行各行生計，尤其三級警戒下，大家減少外出，交通運輸行業的營運更是受到嚴重影響，不過交通部上週報請行政院核定的紓困方案，全國的軌道單位竟然只有高雄捷運被納入。她批評，獨厚自家人，完全不掩飾。

王鴻薇指出，同樣是軌道運輸業，台北捷運在疫情爆發前，單日運量可以達到200萬人次，而5月只有113萬人次，到了6月更只剩下44萬人次，如此雪崩式的下滑，中央竟然完全看不見嗎？

「事實上，從疫情爆發以來，中央在各項措施上獨厚自家人，也已經不是第一次。」王鴻薇說，從之前疫苗分配，就只先給高鐵、台鐵，這次紓困更是完全不演，只給綠營執政的高雄，就更別提現任的交通部長王國材，還曾擔任高雄市交通局局長。

王鴻薇批評，綠營又再次幫大家上了一課，不只病毒會認顏色，疫苗看顏色發，紓困也是一樣照顏色發。其他非綠營自家人的，只能自立自強、苦撐待變。

對於為何讓高雄捷運列紓困補助對象，交通部日前解釋，高捷是全台唯一民營的大眾捷運公司，而紓困條例基本上對象為民營公司。

針對交通部此舉，台北捷運公司8日表達不滿和抗議，北捷指出，交通部繼疫苗「掛一漏萬」後，紓困方案再度漏了台北捷運，值得玩味的是，軌道單位先前只有高鐵被納入，交通部為此特別修訂紓困辦法，將高捷納入補助名單之中。

台北捷運公司表示，之前是疫苗、現在是紓困，然而病毒並不分公民營單位，疫情期間全國百工百業均遭受莫大的衝擊，國內各軌道業，不分公營、民營齊心配合防疫，鼓勵民眾少出門、居家辦公等，因此運量均大幅下降，虧損嚴重。

北捷統計，還沒有宣布三級警戒之前，4月份平均日運量為201萬人次，5月平均日運量則銳減到113萬人次，6月平均日運量更雪崩式下滑到僅有44萬人次；收入方面，6月客運收入為3.09億元，與2020年同期12.54億元相比，減少9.45億元，減幅高達7成5。

▼王鴻薇批評交通部獨厚高雄捷運（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）