慈濟完成簽署將代理買疫苗　總統府：同心協力克服疫情

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供）



記者陳家祥／台北報導

積極洽購德國BNT疫苗的慈濟基金會證實，已完成必要法律文件之簽署，將迅速完成後續採購及捐贈疫苗之相關流程。對此，總統府表示，政府相關部門也會與慈濟基金會，持續積極推動這項專案，期盼政府與民間凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。

慈濟指出，自慈濟申請採購疫苗以來，受到社會各界善心人士與海內外慈濟人許多的鼓勵與關心，證嚴上人採購疫苗之心願、蔡總統及政府部門亦積極與慈濟商議，大家同心協力以維護民眾的健康。

慈濟表示，面對世間無常，大家難免惶恐不安；在這樣艱困的時刻，相信在全體人民之團結一致下，必能眾志成城，化解一切困難，難行能行，讓民眾儘速遠離疫情之威脅，早日回歸平安與健康的社會。

總統府發言人張惇涵10日表示，總統府感恩證嚴法師及慈濟基金會的大愛義舉，也欣見政府相關部門與慈濟基金會的同心協力，讓相關計劃有進一步的進展，於9日完成疫苗採購案必要法律文件之簽署。

張惇涵表示，自慈濟基金會提出申請案後，蔡總統與證嚴法師有過視訊通話，表達政府部門會積極處理；這段期間以來，政府各部門也與慈濟基金會有密切的商議。政府相關部門也會與慈濟基金會，持續積極推動這項專案，期盼政府與民間凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。