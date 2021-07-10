蔡英文深深祝福酈英傑　「台灣永遠不會離開你們」

▲蔡英文邀請酈英傑至寓所坐坐，當面感謝他任內的貢獻。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

美國在台協會台北辦事處（AIT／T）處長酈英傑3年任即屆滿，即將卸任離台。總統蔡英文昨日邀請他至寓所坐坐，再次當面謝謝他在任內的貢獻，並獻上最深的祝福「台灣永遠不會離開你們」。

蔡英文10日透過臉書祝福酈英傑，緣分讓他一次又一次不斷地回到台灣。「緣分」這個詞不容易翻成英文，但是用台灣話來說「有緣鬥陣」，確實就是這個「緣」，讓酈英傑處長一再與我們相聚。酈英傑處長19歲第一次來到台灣，此後三度以外交官身分派駐台灣，「我想，酈英傑處長和台灣之間，應該是因緣俱足。」

蔡英文說，台灣除了有酈英傑處長心心念念的芒果冰、Für Elise和茉莉花香，我們的山與海也充滿他的回憶。酈英傑處長爬過阿里山，到過福隆的海岸淨灘，下一次，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。

蔡英文也說，就像酈英傑處長與台灣長達40年的緣分一樣，如今台美關係是最好的時刻，而這是許多人一同辛勤耕耘的結果。一個簡單的微笑，幾次友善的互助，最終都能成就台美間濃密如綠蔭的友誼。民主國度之間，不僅價值理念相同，人情味也必定可以相通。

最後，蔡英文要給酈英傑處長和家人深深的祝福，台灣永遠不會離開你們，有閒回來走走時，我們再來去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光。