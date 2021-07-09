　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來了！奇美博物館7月13日開館採預約制　 Tim Walker特展如期登場

▲奇美博物館將於7月13日起開館，館方重啟過去曾使用的「官網預約系統」以控制入館人流，想來參觀的民眾本週日起可以上網預約。（圖／奇美博物館提供，下同）

▲奇美博物館將於7月13日起開館，館方重啟過去曾使用的「官網預約系統」以控制入館人流，想來參觀的民眾本週日起可以上網預約。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林悅／台南報導

配合政府防疫適度鬆綁，奇美博物館將於7月13日起開館，館方重啟過去曾使用的「官網預約系統」以控制入館人流，想來參觀的民眾本週日起可以上網預約，有預約始得入館，館方希望在防疫的同時也能提供民眾一個安全無虞的藝術體驗場域。

依據政府政策與文化部防疫指引，奇美博物館將於7月13日起重新開館，為了維持防疫，短期內恢復入館預約制，預約系統將於7月11日凌晨0時開放，民眾來館前需先上奇美博物館官網預約時段與人數，目前提供預約至7月26日，最晚需於來館前一日下午3時前完成預約。為避免群聚，暫不開放10人以上團體預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇美博物館表示，重新開館後，將以「同一時段容留人數100人以內、參觀者維持1.5公尺社交距離」的原則控制人流，每次參觀時間上限為2小時，採單一出入口與單向參觀動線，且暫停互動體驗服務如專人導覽、實境遊戲、教具車展演等；館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食，餐廳亦遵循政府指引做好防疫措施。其他例行規範也將完整落實，如民眾入館需消毒、實聯制、量額溫、戴口罩；館內設施增加清潔次數、提升空調換氣頻率等等。在這段防疫開館期間，館方也準備限量防疫口罩贈送預約來館的民眾，提醒大家做好防疫，數量有限送完為止。

▲奇美博物館將於7月13日起開館，館方重啟過去曾使用的「官網預約系統」以控制入館人流，想來參觀的民眾本週日起可以上網預約。（圖／奇美博物館提供，下同）

此外，預計於7月31日開展的V&A重量級特展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）將如期登場；期間限定的特展早鳥優惠票延長販售至7月15日。

奇美博物館表示，在疫情逐漸穩定的當下，館方不敢掉以輕心，將以最嚴謹的防疫態度提供一個舒適可靠的參觀環境，讓悶了許久的民眾可以陸續分流來博物館走走，透過藝術的力量癒療因疫情而抑鬱的心。所有政策皆視疫情發展滾動式調整，詳情請隨時關注奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）。

可水洗抑菌彈力QQ枕

ET快訊
知名女網紅深夜墜樓！最陰國宅30人輕生　警坐鎮「頭腳被轉18
開放內用？　連鎖餐飲「微解封懶人包」一次看
撿遺失物送警局　男問一句話遭嗆：那你可以別撿東西
代價好大！福原愛取得自由身　3900萬豪宅沒了…再慘賠2億
正妹赴「全球唯一天體營城市」解放　天天發辣照還外流性愛片
愛莉莎莎驚傳不當YouTuber了　工作照揭秘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地主不留！陽明山水牛恐「餓死或被宰」她看牛流淚崩潰：求收留地

女生這「3種行為」母湯　12星座男「好感度秒消失」

昨20.8萬人打疫苗「史上新高」覆蓋率已逾13%　登記意願破200萬人

黃偉哲力邀3位董事長　推動數位發展和市港合作

日月潭景區要開放！防疫規定出爐　餐廳梅花座、停車場40％容留

來了！奇美博物館7月13日開館採預約制　 Tim Walker特展如期登場

女議員宣傳照「修圖變美女」　當選大頭照曝光！網傻眼：靠PS當選

今增12死！3人因其它原因死亡、另有1名8旬翁死後才確診

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

萬華人直擊　站壁女「微出沒」坐機車攬客　網：要滿血復出了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

地主不留！陽明山水牛恐「餓死或被宰」她看牛流淚崩潰：求收留地

女生這「3種行為」母湯　12星座男「好感度秒消失」

昨20.8萬人打疫苗「史上新高」覆蓋率已逾13%　登記意願破200萬人

黃偉哲力邀3位董事長　推動數位發展和市港合作

日月潭景區要開放！防疫規定出爐　餐廳梅花座、停車場40％容留

來了！奇美博物館7月13日開館採預約制　 Tim Walker特展如期登場

女議員宣傳照「修圖變美女」　當選大頭照曝光！網傻眼：靠PS當選

今增12死！3人因其它原因死亡、另有1名8旬翁死後才確診

不斷更新／六都僅台南可內用　全台只剩「6縣市」可內用

萬華人直擊　站壁女「微出沒」坐機車攬客　網：要滿血復出了！

超狂創意料理！《料理之王2》選手端出「巧克力豬肝」

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

全新「雙龍旗艦休旅」台北街頭捕獲　預計第三季在台上市

快訊／美股三大指開盤震盪走高　道瓊大漲369點

和碩6月營收888億、第2季營收季增25.7%　資訊通訊表現優

老闆「停業日期」改到崩潰：林北不做了　厭世公告網傻眼

連鎖餐飲微解封懶人包！全台鼎泰豐不開放內用　摩斯依縣市規定

曹西平談「政府紓困」開砲：台灣不尊重老藝人　曝娛樂圈真實情況

溫網／謝淑薇女雙退第5種子日本殺進決賽　距離第3冠只差一勝

地主不留！陽明山水牛恐「餓死或被宰」她看牛流淚崩潰：求收留地

生活熱門新聞

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

運動微解封　館長：這樣我不敢開

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

不斷更新／全台只剩6縣市可內用

713微解封各縣市措施懶人包

阿中稱「這些人染疫」我會睡不著　網氣炸

不甩陳時中！6都僅剩1縣市「開放內用」

AZ效果惹議！禾馨公開員工打後三周報告

快訊／今增32例本土「分佈3縣市」　

陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

更多熱門

相關新聞

台南限定LINE預約打疫苗

台南限定LINE預約打疫苗

台灣7月之後所能施打的COVID-19疫苗，不管是外國捐贈或台灣自購都陸陸續續到位，民眾施打年齡層逐步往下降，台南市長黃偉哲指出，為了提高整體的施打效率、維持施打秩序，方便民眾預約施打，研考會在LINE開發了台南限定的疫苗預約系統，並正式上線，符合資格的民眾可至「台南打疫苗」的LINE群組預約。

懶人包／如何上網預約疫苗？　1張圖看懂4步驟

懶人包／如何上網預約疫苗？　1張圖看懂4步驟

疫苗預約系統試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

疫苗預約系統試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

獨／唐鳳疫苗預約系統最快715開放全國使用

獨／唐鳳疫苗預約系統最快715開放全國使用

台東7月首波疫苗今全面開打　預約近9成9

台東7月首波疫苗今全面開打　預約近9成9

關鍵字：

奇美博物館開館預約Tim Walker特展

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

運動微解封　館長：這樣我不敢開

「買這2支股票」卯死！失業男星10個月狂賺30萬

月薪2萬4以上勞工生活補貼1萬怎麼領？　QA總整理一次看

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

快訊／今日新增32例本土、12例死亡

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面