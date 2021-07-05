獨／唐鳳疫苗預約系統最快715全國開放　對象擴大至第九類

▲全國民眾最快7月15日能預約接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

由行政院政務委員唐鳳操刀的「疫苗接種預約平台」即將上路，據透露，首波試行的對象除了50-64歲的成年人外，目前也準備研議開放到第九類可以登記使用，最快預定在7月15日開放給各縣市民眾使用。

消息人士表示，在離島人數少、疫苗量相對充足等考量下，為了測試系統驗證，第一階段的預告登記預定在7月8日至11日開放給金門、連江、澎湖離島三縣市。如果一切順利，最快預定在7月15日開放給各縣市民眾使用，但仍須與中央疫情指揮中心討論，並由指揮官陳時中決定。

根據本站先前披露唐鳳規劃的全國性疫苗接種預約平台，首波試行年齡層為50-64歲，指揮中心指揮官陳時中5日也表示，未來將先試辦意願登記，原先施打順序的十類並沒有改變，但有一些細節會滾動式檢討。

在疫苗的施打順序上，陳時中在5日指揮中心的記者會上表示，雖著疫苗到貨愈來愈多，將年齡層繼續往下施打，疫苗預約系統也會在明（6日）全國防疫會議上進行討論與修正，而且還要進行人員教育訓練。另外，他也透露會先和金門、連江和澎湖討論，這3處地方規模較小，可先在醫院登記試辦。

據指出，為了因應即將上路的全國性疫苗接種預約系統，中央與各地方縣市政府近來已陸續密集聯繫，並進行封閉測試。

以今（5日）為例，也有不少縣市衛生局人員進行線上的教育訓練課程，依照規劃，各地衛生局或衛生所，需要在7月6日在系統上完成「施打站」、「施打人次」等設定，日後正式上線時，系統可以在後台直接查詢日期、時段﹑施打人次、民眾預約狀況等資訊，以確實掌握疫苗數量與施打統計。

消息人士表示，疫苗預約系統在第一期的系統驗證測試，先以離島三縣市金門﹑連江、澎湖為主，時間設定在7/8（四）—7/11（日）。至於第二期的對象預定開放給全國各縣市民眾使用，時間有可能在7/15（四）—7/21（三），但最後仍須經過中央疫情指揮中心的同意。

至於預約對象的部分，除了第十類的50-64歲成年人，目前也在研議擴大開放將第九類接種對象納入。

根據指揮中心在6月20日發布的十類COVID-19疫苗接種對象，第九類為可能增加感染及疾病嚴重風險者（19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病），人數初估387.5萬。第十類感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡（50-64歲成人），人數初估530萬。

▼疫苗接種對象順序。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

▼疫苗接種對象排序。（圖／記者曾筠淇製）