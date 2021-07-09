觀音「水患防災社區」　贈荷葉麵419箱助弱勢

因新冠疫情影響，自5月中旬學校停課後，供應給各學校的有機蔬菜面臨通路問題，為確保未來在疫情後仍能快速提供有機蔬菜，經台東縣政府與連鎖量販店提出地產地消構想，以契作概念輔導農友大量生產有機蔬果提供穩定貨源，未來並將以特色品項鋪貨進軍量販店全國其他門市，希望讓擁有好山好水的「台東品牌」健康有機好物向外行銷。