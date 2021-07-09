觀音「水患防災社區」　贈荷葉麵419箱助弱勢

▲因應新冠疫情捐荷葉麵給家鄉弱勢家庭。（圖／吳進昌提供）
記者楊熾興／桃園報導
桃園市觀音區樹林里水患自主防災社區，為全國首創將休耕農地轉為蓮花生態滯洪池，因兼具蓄水防、產業觀光多面向成果，榮獲全國十大特優自主防災社區殊榮，9日特別針對新冠肺炎衝擊下，捐贈自家生產荷葉麵419箱給家鄉弱勢家庭，盼協助度過嚴峻疫情。
▲對家鄉419戶弱勢家庭每戶捐一箱。（圖／吳進昌提供）
樹林里長吳進昌表示，水患自主防疫社區2017年成立以來，除治水防洪成果佳，也運用獎勵金逐步擴大滯洪池面積達8.8公頃，滯洪量達79200立方公尺，並陸續輔導地主將滯洪種植蓮花、土堤步道搭設瓜棚生產瓜類、畜養土番鴨；水下放養魚蝦、打響魚鴨花瓜、樹林社區頂呱呱自主防災社區特色，不但獲蔡英文總統視察肯定，更先後有菲律賓伊莎貝拉大學、美國工兵團、日本宇都 宮大學、中美洲貝里斯、印尼交換生等國專家學者學生蒞臨防災交流。
▲▼樹林里水患自主防災社區利用滯洪池蓮花自製荷葉麵。（圖／吳進昌提供）
社區為永續自主防災運作，在2年前起成立公益企業「觀音樹林聯合防災農產有限公司」，陸續開發生產荷葉清爽茶、荷葉拉麵、荷葉麵線、蓮藕拉麵系列產品，每年並提撥盈餘10％回饋桃園市推動自主防災社區，去年提撥45000元經費協助蘆竹區長興里飽受淹水之苦弱勢戶興建不鏽鋼擋水閘版，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，經社區幹部討論將對自己家鄉觀音區回饋419戶弱勢家庭每戶一箱荷葉拉麵禮盒，今日由觀音區里長聯誼會會長梁興明、副會長宋士林、總幹事謝文謙代表出席受贈，隨侯由各里里長協助發送各里低收戶。
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