台東熱氣球嘉年華恢復舉辦？　饒慶鈴：不會為了活動而辦活動

▲台東縣舉行跨鄉鎮市緊急應變視訊會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東縣不會為了活動而辦活動」，因應疫情的發展，台東縣長饒慶鈴9日再次召開跨鄉鎮市進行防疫緊急應變視訊會議，饒慶鈴感謝地方共同配合防疫工作，不要心存僥倖，希望一起抗疫守護台東，針對地方非常關心今年熱氣球的舉辦，饒表達一定遵照中央相關防疫指示，並視26日降級情況來做研判決定。

台東縣政府於上午10時在消防局4樓應變中心，召開「縣府與各鄉鎮巿首長第四次因應疫情應變聯繫會議」，由饒慶鈴主持，分別與各鄉鎮市長進行視訊，詢問目前各地疫苗施打情形、中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情3級警戒到26 日，並從13日起適度鬆綁部分措施的因應對策等，也希望各鄉鎮市公所有任何狀況及需求能夠向應變中心回報，縣府將提供最大的幫助支援。

各鄉鎮市長表示，台東首波8000劑疫苗自6月15日開打以來，整體情形相當順暢，鄉親施打非常踴躍，不過，各地網路不是很普及，另外，衛生所電話預約時鄉親抱怨打不進去、秒殺額滿情況，造成民怨投訴鄉鎮市公所，建請縣府在下次疫苗施打預約時做檢討修正，鄉鎮市公所同仁、鄉鎮市民代表也經常要面對洽公、陳情鄉親，但目前施打率不高，希望縣長能夠協助向中央爭取納入。

此外，台東縣蘭嶼及綠島以及屏東縣的小琉球等3鄉則反應，雖然人口少，不過，也都是離島地區，衛生醫療資源薄弱，若發生確診染病後送，也需要花費不少人力財政成本，希望疫苗配發政策也能將2縣3個離島納入、已進入暑假旅遊旺季，建請中央多配發疫苗，提高施打及增加覆蓋率。

另目前原各族群辦理豐年祭(收穫祭)時間，受到疫情影響都停擺，不過，有些歲時祭儀、傳統祭典仍照常舉辦，建議縣府能夠派員前往部落宣導防疫警戒等措施、各原鄉部落自主防疫管制站是否要配合全國疫情3級警戒到7月26 日而延長或撤除，請縣府協助。

饒慶鈴表示，7月第2波莫德納疫苗台東縣9日起開放預約，10、11日施打，對象為設籍台東的65歲以上長者、55歲以上原住民長者，請鄉鎮市公所協助宣導，縣府已宣布自7日起開放包括台東森林公園、活水湖等縣民戶外運動空間，供民眾休閒散步使用，但仍須遵守3級警戒防疫規定。

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