台東有機蔬果行銷　上架連鎖量販店

▲台東有機蔬菜上架全國性量販店。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因新冠疫情影響，自5月中旬學校停課後，供應給各學校的有機蔬菜面臨通路問題，為確保未來在疫情後仍能快速提供有機蔬菜，經台東縣政府與連鎖量販店提出地產地消構想，以契作概念輔導農友大量生產有機蔬果提供穩定貨源，未來並將以特色品項鋪貨進軍量販店全國其他門市，希望讓擁有好山好水的「台東品牌」健康有機好物向外行銷。

台東縣政府表示，為提供更優質的學校午餐食材，以及推廣在地食農教育，積極爭取行政院農委會經費，將學校午餐食蔬升級為有機蔬菜，不過，在中央宣布提升3級疫情警戒，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，使得原本學校營養午餐團膳的有機蔬菜供應面臨停擺問題。

因此，台東縣府農業處長許家豪指示農業處及台東農產公司尋求因應對策，經協調媒合量販店協助銷售有機蔬菜事宜後，該公司立即於5月底下單3900把（每把250g）的有機蔬菜，提供台東在地最即時最新鮮的有機蔬菜，品項包含皺葉白菜、小松菜、白莧菜、綠莧菜、空心菜、青松菜、黑夜白菜等，共計約1公噸。

台東縣府推出地產地消縮短食物里程的銷售方式獲得農友與消費者熱烈的回響，台東農產公司及農業處相關人員8日再次與量販店洽談在地有機蔬菜上架的合作方式，未來台東縣政府農業處將提供有機友善蔬果生產品項，以契作概念來輔導農友大量生產有機蔬果提供穩定貨源，也將以特色品項提供差異化鋪貨在量販店全國其他門市。

許家豪指出，有機友善耕作方式是讓環境更友善，地產地消縮短食物里程更減少碳排放，未來透過類似通路媒合有機生鮮蔬果以契作概念讓農民專心種植，透過專業分工實體及網路有效銷售，讓消費者贏得健康、農友種的開心，環境得以永續。

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