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新北市、桃園市不開放餐廳內用　黃偉哲：解封內用加強防疫

▲台南市長黃偉哲指出，台南很多都是小吃攤或是小吃店，這段時間他們的生計受到很嚴重的衝擊，除請業者落實防疫指引外，市府也會加強稽查，希望大家珍惜得之不易的微解封。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南很多都是小吃攤或是小吃店，這段時間他們的生計受到很嚴重的衝擊，除請業者落實防疫指引外，市府也會加強稽查，希望大家珍惜得之不易的微解封。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三級警戒7月13日後適度鬆綁，新北市、桃園市等在微解封之後都暫時不開放餐廳內用，台南市長黃偉哲指出，台南很多都是小吃攤或是小吃店，都是非常微型的企業，這段時間他們的生計受到很嚴重的衝擊，除請業者落實防疫指引外，市府也會加強稽查，希望大家珍惜得之不易的微解封。

黃偉哲說，六都各自有一些考量，台南市很多都是小吃攤或是小吃店，都是非常微型的企業，那在這段時間以來，他們的生計受到很嚴重的衝擊，所以說應該是看看他們能不能、要不要遵守防疫規定，如果沒有辦法做到要求，那就沒有辦法讓他們開始營業，所以說不管是夜市、餐廳，或是小吃店，市府都會很嚴謹地去查察，是不是有的人防疫計畫做得很漂亮，但是實際上卻做不到，譬如說人流的管制，譬如說社交距離的維持，譬如說還是有人邊走邊吃，這些市府都會去查察。

黃偉哲說，其實執法的人員是很辛苦的，不管是警察、衛生局，或者是相關的局處，在配合執法的時候都很辛苦，所以說不要讓他們這麼辛苦，也讓夜市、餐廳維持一個安全的消費場域，希望說大家一起配合。

▲台南市長黃偉哲指出，台南很多都是小吃攤或是小吃店，這段時間他們的生計受到很嚴重的衝擊，除請業者落實防疫指引外，市府也會加強稽查，希望大家珍惜得之不易的微解封。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌說，對於這些微型企業、夜市的部分，我們會加強來做稽核，那包含夜市的部分，他們也主動的加入了攝影機，來做AI辨識的部分，來控制人流量；那對於餐廳的部分，我們也會再三的來要求，主動的跟市府各局處，包括警察局、衛生局共同的進行聯合稽查，我們希望得來不易的微解封，所有的商家跟消費者，大家共同珍惜，對於稽查的頻率的部分，我們也會動用最大的努力，共同來做宣導。

▲台南市長黃偉哲指出，台南很多都是小吃攤或是小吃店，這段時間他們的生計受到很嚴重的衝擊，除請業者落實防疫指引外，市府也會加強稽查，希望大家珍惜得之不易的微解封。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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