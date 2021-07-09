不甩陳時中！6都僅剩1縣市「開放餐廳內用」　網驚：地方包圍中央

▲中央宣布「餐廳內用」微解封，但全台多縣市不跟進。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中昨（8日）宣布將進行餐飲業有條件開放內用。對此，北北基桃、台中、高雄等縣市今（9日）全面定調不跟進，現階段餐廳一律採外帶，六都僅剩台南市尚未定調是否跟進中央。消息曝光後，網友傻眼一片，直呼「地方包圍中央？」

中央昨日宣布開放餐飲業有條件開放內用，而六都目前僅剩台南市尚未宣布是否跟進。包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁等相繼宣布，不開放內用，現階段一律維持外帶。

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▲新北市微解封指引。（圖／新北市府提供）

對於各縣市一致喊出不跟進中央，維持禁止餐廳內用、一律外帶的消息，許多批踢踢八卦板網友紛紛驚呼，「沒有人想理陳時中？」、「現在是地方包圍中央？」、「大家都不敢擔也擔不起」、「說好的全台步調一致呢」、「那根本沒有地方可以內用了吧」、「中央會不會明天宣布不微解封了？」。

對於到餐廳內用意願，許多網友紛紛表示，「即使開放內用，我也不敢用」、「開了也不敢內用啊！」、「我支持禁內用」、「不想中鏢的人自然不會想要去內用」、「不開放反而更好」、「店家真的無法確實落實防疫規定」。

也有網友提出看法，微解封根本是「中央甩鍋地方，地方甩鍋倒楣的是各行業的老闆，大家都會甩鍋，你甩我甩大家甩，好棒的政策，微解封，甩來甩去結果維持原狀，敵不動我不動，敵進我退，敵退我擾。」

▼全國各縣市微解封指引，暫不開放餐廳內用。（圖／地方政府提供）