綠營批國民黨攻擊AZ護航上海復星　「應該公布是否持有相關股票」

▲國民黨團召開「加購三千萬劑BNT疫苗刻不容緩，『微解封』責任陳時中必須扛起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前表示，希望台灣在7月底達到25%的疫苗覆蓋率，卻遭到國民黨立法院黨團批評，「疫苗催打令不是催命符」。綠營人士表示，國民黨不斷攻擊AZ疫苗，就是為了護航上海復星，國民黨主要幹部應該公布是否持有上海、香港復星或相關轉投資股票。

國民黨團9日上午召開「加購三千萬劑BNT疫苗刻不容緩，『微解封』責任陳時中必須扛起來」記者會，質疑台灣沒有作境內普篩、無法清零，追根究底就是疫苗不足，總統蔡英文和衛福部長陳時中就是不買疫苗，害台灣人打不到疫苗。

對此，綠營人士表示，國民黨不斷攻擊AZ疫苗，甚至說是催命符、抹黑國產疫苗，再看到今天國民黨團召開的記者會，甚至明目張膽的指定買讓中國代理的疫苗，背後的真正意圖越來越明顯，就是為了護航上海復星。

綠營人士指出，全球的新冠疫苗有好幾支，為何不是買莫德納、嬌生，偏偏就是只有指定要上海復星代理的BNT疫苗，不禁讓人懷疑「國民黨跟上海復星之間到底有什麼關係」，國民黨主要幹部應該公布是否持有上海、香港復星或相關轉投資股票。

綠營人士批評，國民黨團用催命符來攻擊AZ疫苗，不免會讓人聯想到，「難道國民黨的AZ特攻隊是AZ敢死隊嗎」，原本3月開始啟動的醫護人員接種，就是因為國民黨當時就開始抹黑AZ疫苗，造成醫護人員的整體施打一直拖延到這個月才陸續完成，根本是拿醫護人員的生命安全開玩笑。

綠營人士強調，國民黨現在又在不斷危言聳聽、製造民眾恐慌，以政治操作降低民眾接種疫苗意願，為了拉低全民的接種率，讓國民承受疫情的風險，非常不道德。

綠營人士說，目前包括日本在內一些國家，都已經開始考慮或讓老人施打AZ疫苗，而國民黨的AZ特戰隊，如前副總統連戰、前立委丁守中、張顯耀、黃昭順、前雲林縣長張榮味等人，也都是施打AZ疫苗。

綠營人士痛批，國民黨不要危言聳聽、製造民眾恐慌，以政治操作降低民眾接種疫苗的意願，目的只是想要造成疫苗接種的亂象、為中國疫苗做鋪陳，整體就是為了護航特定疫苗、搞政治鬥爭，而不惜做出拉低接種率這種企圖。

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